Jesé Rodríguez tras el empate de la UD Las Palmas: «Nos queda mirarnos a la cara y ponerle más huevos»

Jesé Rodríguez lo tiene claro: la UD Las Palmas tiene que ponerle huevos al asunto en Riazor el próximo domingo. Esa es la única opción válida para que los amarillos, después del empate ante el Zaragoza, puedan jugar el playoff de ascenso a Primera División. «Hoy era un partido para ganar y nos queda mirarnos a la cara y ponerle más huevos», expresó el pichichi del equipo al finalizar el encuentro. «Pedir disculpas a la afición», apuntó antes de subrayar un dato importante: «si no la metes es complicado ganar». Aun así, el Bichito apunta a la victoria en la última jornada. «No hay otra que ganar. Aún tenemos opciones», aseguró.

Por su parte, Jonathan Viera lanzó un mensaje directo hacia la afición de la UD Las Palmas en el peor momento. «Tengo la sensación que estamos un poco frío todos, no estamos dando valor a donde estamos y a donde queremos ir. He estado en esta situación en otras ocasiones y esto era una caldera. Tengo esa sensación de frialdad que no es bueno para nadie. Hay que transmitir tranquilidad y tirar todos al mismo lado y cuando termine ya haremos balance de todo», apuntó el capitán. «Yo lo que sí quiero pedir e intentar transmitir es que tenemos que estar todos juntos, si no, no lo vamos a conseguir», indicó.

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También Dinko Horkas se pronunció sobre lo acontecido. Con un equilibrio entre el optimismo y la autocrítica. «Es un día difícil, pero todavía estamos en Playoff, y vamos a muerte a Coruña a sumar de tres», aseguró el guardameta. «Nosotros nos ponemos nerviosos cuando el rival empieza a jugar un poco. Después de ese gol tenemos que estar más tranquilos».