Manu Fuster aprueba, Jesé Rodríguez falla y Enrique Clemente queda expuesto: el 1x1 de la UD Las Palmas ante el Real Zaragoza

La UD Las Palmas se pegó un tiro en el pie en una tarde que debía haber quedado resuelta de otra manera, pues recibía a un Real Zaragoza que sabía que estaba descendido desde el minuto diez y que dependía de sí mismo para casi cerrar su billete para el playoff de ascenso. Sin embargo, el cuadro amarillo quedó completamente desdibujado sobre la hora de partido, perdió el control y se vio obligado a entrar en una dinámica de encuentro loco que no le viene bien para acabar empatando (1-1). Todo ello, con unos cambios hechos a destiempo y con poca respuesta por parte de los jugadores que entraron de refresco, así como de un Luis García que no logró que su equipo recuperase el dominio.

El mejor

Manu Fuster (5) | Voluntarioso Lo intentó de todas las maneras, con disparos y pases para sus compañeros, con más o menos acierto. Trató de ser el motor del ataque isleño y el poco peligro que generó su equipo, en muchas ocasiones, pasaba por sus botas. Ya con el encuentro roto, fue sustituido sin demasiado sentido cuando era el único jugador que estaba encontrando espacios en medio de la locura. Eso sí, perdió 15 balones.

Los titulares

Dinko Horkas (4) | Sufridor Sufrió de más en un día que debió ser algo más plácido. Además, en el tanto maño no estuvo del todo acertado.

Marvin Park (3) | Irregular Intentó aportar más en ataque y ganó duelos, pero con una irregularidad que no despeja dudas para lo que viene ahora.

Álex Suárez (3) | Incómodo Su trabajo tuvo un impacto bajo y, cuando actuó como el lateral derecho, no se le vio nada cómodo sobre el césped.

Mika Mármol (4) | Deslucido Cuando todo se rompió, le costó bastante más replegarse. Aun así, hizo su trabajo en la zaga y actuó más errático en el pase.

Enrique Clemente (3) | Endeble Su actuación se torció cuando el partido entró en la locura. En el gol no achicó bien y le ganaron bastante la espalda.

Lorenzo Amatucci (4) | Expuesto Al final quedó muy expuesto en las contras del rival durante una segunda parte en la que sufrió. Eso manchó su partido.

Kirian Rodríguez (4) | Diluido Se diluyó en la segunda parte, como les pasó a varios de sus compañeros tras un partido aseado hasta, más o menos, el minuto 60.

Taisei Miyashiro (3) | Abstraído Su cabezazo al larguero le dio a Jesé un gol muy importante en un instante de dudas. De resto, aportó solo a chispazos.

Estanis Pedrola (4) | Aislado Mandó un balón a la madera en su mejor acción. Entró muy poco en juego con balón, pero tampoco es que le buscaran mucho.

Jesé Rodríguez (5) | Errático Marcó un gol por estar en el sitio ideal en el momento más concreto, pero erró dos manos a manos muy importantes.

Los suplentes

Jonathan Viera (3) | Perdido Su irrupción en el césped dio aire, pero se perdió. Se esforzó sin tener el éxito deseado.

Juanma Herzog (2) | Acelerado Despistado y acelerado de más. Estuvo muy cerca de meterse un gol en propia.

Pejiño (2) | Desconectado Sin acierto ni la magia de Almería. Si no se conecta al partido le cuesta sumar.

Valentín Pezzolesi (3) | Nervioso Salió al verde nervioso por la situación y estuvo más acertado atrás que con balón.

Iker Bravo (2) | Invisible Sale al césped y no aporta nada positivo. Sigue siendo insuficiente intentarlo.

El entrenador

Luis García | Desacertado Su planteamiento resultó rácano, con muy poca chispa ofensiva y en el que un rechace le dio vida. Sin embargo, todo se le fue de las manos en la segunda parte, cuando el partido se rompió y no consiguió recuperar el control. Los cambios con el 1-1 llegaron tarde y no tuvieron el efecto deseado, quitando a un Fuster que estaba siendo el único que filtraba balones y dejando a un Jesé sin gasolina. Así es muy difícil ascender.

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