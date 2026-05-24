Muere José Luis Ulacia, histórico portero de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas ha comunicado el fallecimiento de José Luis Ulacia Idiaquez, exguardameta del club y uno de los futbolistas que formó parte de una de las etapas más recordadas de la entidad amarilla.

Nacido en Motrico, Guipúzcoa, el 16 de octubre de 1938, Ulacia defendió la portería de la UD Las Palmas entre 1958 y 1971. Durante esos años disputó más de 160 partidos oficiales y contribuyó al crecimiento deportivo del equipo en un periodo clave para su consolidación en la élite del fútbol español.

El portero formó parte de la plantilla que logró el ascenso a Primera División en la temporada 1963-64. También tuvo protagonismo en campañas posteriores, entre ellas la 1966-67, cuando el equipo consiguió mantenerse en la máxima categoría.

Ulacia integró una generación que llevó a la UD Las Palmas a algunos de los momentos más destacados de su historia, incluida su mejor clasificación en Primera División y el subcampeonato de Liga alcanzado en la temporada 1968-69.

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En memoria del exguardameta, este domingo se guardará un minuto de silencio antes del partido que la UD Las Palmas disputará frente al Real Zaragoza.