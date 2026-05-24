Sonrojo directo

Pues se acabó el ilusionismo del ascenso directo, más por insuficiencias propias que por méritos ajenos, salvo en el caso de un Racing preponderante. En una temporada propicia dada la irregularidad de los demás candidatos, la UD no ha podido todavía ni garantizarse la promoción cuando queda una sola jornada.

La secuencia siempre es la misma: primero, depender de sí mismos; después, la posibilidad matemática; al final, apelaciones a la afición para salvar los muebles. O sea, que, cuando se depende de otros y no hay opciones numéricas para el ascenso directo como objetivo prioritario, el clavo ardiendo es el ruego a los seguidores para aspirar al objetivo secundario de la promoción, como si esos metieran goles o los evitaran, como si los resultados se definieran en las gradas y no en el césped. Claro que, si al final del camino más largo se llega a la meta, todo quedará aparentemente legitimado porque el fin justifica los medios, porque solo importa el resultado… cuando es positivo, claro. Si no, entonces el resultado da igual y la apuesta será un proyecto de futuro. Otro más. Y así, hasta el infinito y más allá, que el tiovivo ha de seguir girando, aunque sea para volver al mismo sitio de la salida.

Para hacerse una idea de cómo llegaba el Zaragoza a Gran Canaria, basta apuntar que su entrenador esta misma semana daba por descendido al equipo, pese a la remota posibilidad matemática, y apelaba a no seguir manchando el escudo ni la camiseta. Casi nada. Pues se presentaron ante una UD con regusto agridulce por haber quedado desalojada del vagón del ascenso directo. Aun con el desánimo y la teórica intrascendencia del partido, cualquier resultado que no fuese una victoria amarilla se antojaba sonrojante. Y esa sensación recorrió el estadio hasta que en el minuto 40 Jesé resolvió una carambola desde cerca. El “Sí se puede” coreado a continuación fue más voluntarista que realista, pues el ascenso directo ya era imposible en ese momento, acaso por el mismo juego soporífero mostrado hasta el 1-0 y que ha lastrado a los amarillos durante gran parte de la Liga. Por eso, no sorprendió que un rival descendido controlara el juego, incluso con claras oportunidades, apenas replicadas por una acción individual de Pedrola que acabó en el palo.

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No crean que en la segunda parte cambió mucho el guion. O sí, pero en favor del colista de Segunda. El juego continuó desarrollándose en el campo de la UD para la creciente y sonora indignación del graderío, todo ello favorecido, otra vez, por unos cambios que restaron mordiente y sumaron lentitud, como el de Viera por Pedrola y el de Pejiño por Miyashiro. Se veía venir el sonrojo. Así, mediada la segunda parte, el trallazo de Juan Sebastián al larguero de Horkas solo fue el aviso de un empate que firmaría en el minuto 27 Cuenca al culminar desde fuera del área una transición defendida solo por cuatro amarillos. Pitada general y, entonces, nunca antes, Luis García hizo dos cambios de cierto matiz ofensivo (Iker Bravo por Fuster y Pezzolesi por Álex Suárez). Pero la falta de hábito en ser ofensivos desestabilizó tanto a la UD que el Zaragoza acumuló hasta dos ocasiones diáfanas para haber ganado. Descartado el ascenso por la vía rápida, lo único directo que se vivió en el Gran Canaria fue el sonrojo.