La UD Las Palmas depende de sí misma para asegurar su presencia en el Playoff de ascenso: sus opciones

Las cuentas son claras. El empate cedido por la UD Las Palmas en la visita del Real Zaragoza (1-1), que no sirvió a los aragoneses para evitar su descenso a la Primera RFEF, retrasó la confirmación de su plaza en el Playoff por el ascenso a LaLiga EA Sports, pero no cercenó las opciones de depender de sí mismos de los amarillos.

Un triunfo de los discípulos de Luis García en su visita a Riazor el próximo domingo, ante un rival, el Dépor de Yeremay Hernández, en plena resaca por el ascenso matemático logrado esta temporada, les daría automáticamente uno de los cuatro billetes disponibles para la repesca por subir a Primera.

Seis equipos para cuatro plazas

Seis equipos pelearán en la última jornada por esas cuatro plazas. El mejor colocado es el Almería con 71 puntos, que es tercero a falta de la disputa de la última fecha del calendario, aunque los almerienses se han complicado su objetivo tras caer derrotado en El Molinón ante el Sporting de Gijón, lo que sumado al triunfo del Dépor ante el Valladolid (0-2), confirmó el ascenso de los blanquiazules. Los andaluces reciben en casa a un Valladolid sin nada en juego y necesitan asegurar como mínimo un punto para no perder su plaza.

El Málaga CF, con su triunfo en casa ante el líder, el Racing de Santander, es cuarto, con los mismos puntos (70) que la UD que es quinta. Los boquerones necesitan sumar la victoria para no pasar apuros de última hora, en su visita a un deprimido Zaragoza que se despide de la categoría ante su sufridora afición. Por su parte, los amarillos necesitan sumar los tres puntos en Riazor ante un Dépor en éxtasis al que lo único que le queda es el orgullo de discutirle en la distancia el título de campeón de Segunda ante el Racing.

Duelo a vida o muerte entre el Castellón y el Eibar

A falta de la última fecha del calendario, es el CD Castellón el que cierra la lista de equipos clasificados de momento para el Playoff con 69 puntos. Los castellonenses hicieron los deberes en su visita al Huesca (0-1) y se la juegan en casa en un duelo a vida o muerte con el Eibar, que es octavo con dos puntos menos que ellos y al que la victoria les permitiría superarles en la tabla clasificatoria, aunque el cuadro armero no depende de sí mismo, ya que necesitaría que uno de los equipos que le preceden en la tabla además pierda para poder colarse entre los ocho mejores.

El último aspirante es el Burgos CF, que no falló en su visita a sus vecinos de la Cultural Leonesa (0-2), sumando tres puntos que le mantienen en la pomada con los mismos dígitos que el Castellón. La escuadra burgalesa intentará clasificarse derrotando en casa al FC Andorra y esperar el tropiezo de uno de los actuales inquilinos de las cuatro plazas que le preceden.