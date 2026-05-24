La crónica
La UD Las Palmas se enreda con el playoff ante un descendido y cabrea al Gran Canaria
El cuadro de García, que se había adelantado con tanto de Jesé (41'), regala el empate ante un desahuciado Zaragoza y deja escapar la promoción (1-1). Hay que esperar a la última jornada ante el ascendido Dépor y con el Burgos, séptimo, a un punto
No está pago tanto padecimiento. Gatillazo de la UD Las Palmas con mayúsculas por el playoff. Patinazo con un escudo descendido como el Zaragoza en un final surrealista. Lo nunca visto. De latir tercero en la tabla a complicarse la clasificación para la promoción de forma grosera con un final tenso con el Gran Canaria. La fiesta de los 21.085 corazones amarillos acabó en manto de lágrimas.
El cuadro de Luis García no pasó del empate ante el bloque maño (1-1) y deberá certificar el billete en la última jornada ante el ascendido Dépor en Riazor. En un final surrealista, Cuenca hizo el tanto de la igualada (73') y Dinko tuvo que sacar un balón junto al palo.
Valentín Pezzolesi golpeó el balón y sin portero, con un Rodríguez que había subido al remate, el Zaragoza pudo lograr la victoria ante un firme aspirante a la gloria.
El tanto del '10', en el minuto 41, tras un remate de Miyashiro al travesaño, fue la resolución de un primer acto tedioso. Del pragmatismo a la ovación para Jonathan Viera, que jugó la última media hora y dejó un pase de oro para Jesé. En ese juego interior y de enorme carga plástica, la conexión entre el '21', Kirian y Fuster dejó los mejores fotogramas de un encuentro de intensidad elevada. El disparo de Kodro al travesaño provocó la ira y cabreo del Gran Canaria (68').
Cuando ya latían con ventaja, llegó el ciclo del disparate y la UD es quinta. Hay que esperar tras los regalos de Jesé, que desaprovechó dos clarísimas, así como un tiro de Pejiño. La insistencia no dio resultado y llegó el empate. Pitos, bronca y la sensación de haber dejado escapar una ocasión de oro para ser terceros. Sube el Dépor y la UD resucita a un muerto.
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