Un festivo Yeremay amenaza a la UD Las Palmas en Riazor

El futbolista grancanario Yeremay Hernández ya es de Primera División. Rechazó ofertas de clubes europeos el verano pasado porque tenía claro que quería llevar al Deportivo de La Coruña a la cima y lo consiguió. Y ahora espera a la UD Las Palmas, que se juega la vida el domingo en su casa, en Riazor. Un partido en el que los blanquiazules estarán de fiesta mientras que a los amarillos solo les vale ganar para certificar el pase al playoff. El Dépor, por su parte, quiere firmar los tres puntos con el objetivo de ir más allá: con el ascenso certificado, ahora quieren proclamarse campeones de Liga.

A la izquierda, Cristian Herrera y Yeremay junto a la bandera canaria. / LP/DLP

Inmerso en un sueño y bajo el grito de los aficionados de ‘Yere quédate’, el grancanario se mostró tímido durante la celebración deportivista por las calles de A Coruña y con un discurso escueto dedicó a los seguidores un cariñoso «os lo merecéis» y «forza Dépor». El internacional sub-21, con un valor de mercado de 25 millones de euros, se colocó a principios de curso la capa de héroe para firmar 11 goles y 10 asistencias. Llegó al Deportivo en 2019 después de haber pasado por las inferiores de la UD Las Palmas y Real Madrid y no paró de luchar hasta conseguir el reto que se había marcado: llevarlos a Primera División después de ocho temporadas entre Primera RFEF y Segunda División.

«Cuando yo llegué, el Dépor estaba en Primera y desde que llegué todo fue mal. Pero desde que estoy en el primer equipo, todo ha ido muy bien hasta hoy. Ha sido muy duro, muy bonito, pero ha valido la pena. Estoy muy contento por toda la gente y por la ciudad», destacó el domingo en el José Zorrilla de Valladolid tras lograr el ascenso. Un Yeremay que el pasado verano puso por delante el escudo antes que el dinero y decidió renovar. «Quería estar aquí, en mi casa, con mi gente, con mis compañeros, y el tiempo me ha demostrado que no me equivoqué», apuntó.

Celebrar el gol y pitos

Ahora espera a la UD Las Palmas, un equipo con el que se enfrentó en el mes de enero en el Estadio de Gran Canaria y al que no logró batir, a pesar de que tanto él como su familia tuviera previsto celebrar ese hipotético gol, tal y como había asegurado su madre, Vanesa Cubas. Unas declaraciones que enfadaron a la afición amarilla, que no dudó en pitarle cuando fue sustituido. No gustó a los grancanarios el hecho de que Yere tuviera previsto celebrar un gol al equipo que le vio nacer. En esa cita respaldaron a Yeremay alrededor de 40 amigos y familiares, y se espera que el domingo la cifra sea igual o incluso superior. En Riazor, pase lo que pase con el resultado, tras el pitido final del partido habrá una fiesta.

Los de Luis García necesitan ganar para entrar en playoff; el Deportivo quiere ser campeón de Liga

Es una de las amenazas del conjunto de Luis García, que tras el batacazo ante el Zaragoza aspira a retomar el control del manicomio. Será entonces la segunda vez que se mida a los amarillos, equipo al que dio calabazas hace tres años, cuando defendía la camiseta de un Deportivo de La Coruña que por aquel entonces militaba en Primera RFEF. Yere, ahí ya despuntaba pero decidió quedarse en una ciudad que considera su casa.

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En la cita que se disputó el 10 de enero, ambos equipos firmaron tablas (1-1). Por aquel entonces, la UD era colíder junto al Racing de Santander con 38 puntos y le sacaba cuatro al Dépor, que era quinto con 34 unidades. Mucho ha cambiado la situación en estos meses: los blanquiazules son ya de Primera y la UD, quinta en la tabla, aguarda al playoff para lograrlo.