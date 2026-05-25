De la Fuente se carga a Moleiro: Pedri y Yéremy Pino, los canarios de La Roja para el Mundial

Podrían haber sido tres, pero finalmente serán dos los ex jugadores de la UD Las Palmas que estarán presentes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comienza el próximo 11 de junio. Pedri, que disputa su segundo Mundial y Yéremy Pino, que se estrena en la cita, defenderán la camiseta de La Roja y pondrán el acento canario. Fuera se queda Moleiro, que tras la lesión de Fermín guardaba papeletas para entrar en la convocatoria.

Luis de la Fuente prescinde así de un jugador que este curso, defendiendo la camiseta del Villarreal, ha conseguido firmar 10 goles y 6 asistencias. Una temporada de diez en la que el ex de la UD disputó 37 de los 38 partidos posibles y ayudó al equipo a coronarse con la tercera plaza para disputar el próximo año Champions. "Desde pequeño he soñado poder ir al Mundial. Sería el sueño cumplido", admitió hace una semana Moleiro.

De la prelista a la nada, sin que eso signifique una desilusión para el que hasta el curso pasado, defendía los colores de la Unión Deportiva. "Estoy ilusionado y ojalá se pueda dar. De no estar, no será una desilusión, para nada. Desde pequeño he seguido la selección en todas estas citas desde casa con mi familia y mis amigos. De no ir, seguiría haciendo lo mismo. La vería desde casa y apoyando con el que más", expresó.

Sin sorpresas, el resto de la convocatoria la conforman los siguientes jugadores:

Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona)

Defensas: Pedro Porro (Tottenham), M. Llorente (Atlético), Cubarsí (Barcelona), Pubill (Atlético), Laporte (Athletic), Eric (Barcelona), Grimaldo (Leverkusen), Cucurella (Chelsea)

Medios: Rodrigo (M. City), Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabián (PSG), Merino (Arsenal), Baena (Atlético)

Noticias relacionadas

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yéremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic), Víctor Muñoz (Osasuna), Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta).