Jefté quiere jugar en la UD Las Palmas y figura en la lista de 'bombas del verano'

El gol es cosa de Jefté Betancor (Las Palmas de Gran Canaria, 32 años) y este depredador del reino de los molinos de El Quijote quiere vestir de amarillo. El pistolero del Albacete Balompié lleva catorce tantos en la edición liguera 25-26 y cuatro en las últimas tres jornadas ante Cultural Leonesa (1), Córdoba (2) y Sanse (1). Un despertar realizador que llama la atención del Getafe, que también puso su punto de mira en Jesé Rodríguez hace unos meses -el ‘10’ del club amarillo tiene nueve tantos y finaliza su vínculo en tres semanas sin concretar su renovación-.

El bigoleador ante el Madrid de Arbeloa en Copa -amplía a 18 dianas su nómina realizadora con los cuatro de la cita del KO- finaliza contrato el 30 de junio de 2027 y pertenece al Olympiakos FC de la Superliga de Grecia. Sin interés por renovar, anhela vestir de amarillo como reconoció públicamente el pasado marzo y antes de medirse a los amarillos en el Belmonte -los de Alberto González se impusieron 2-1 con tantos del grancanario en el 95’ y Samuel Obeng en el 101’-.

La UD ya tanteó el fichaje de Jefté el pasado mercado de enero y finalmente se reforzó el frente ofensivo con las adquisiciones de Iker Bravo (cedido por el Udinese sin opción de compra) y el japonés Taisei Miyashiro (a préstamos por el Kobe con adquisición con el ascenso con el pago de 1,9 millones). En la citada ventana de adquisiciones, también aterrizó en la Isla el mediapunta colombiano Benedetti -que llegó libre tras su periplo en el Mazatlán mexicano-.

El Poeta encadena doce jornadas sin minutos con Luis García Fernández. Su última aparición liguera se remonta al 8 de marzo ante el Ceuta en el Gran Canaria. Un rol residual, que choca con la aportación de Pedrola (cuatro goles) y el citado jugador nipón (cuatro dianas y una asistencia).

El interés por Jefté viene acompañado de un rutómetro de acción pase lo que pase con el playoff de ascenso. Al esfuerzo por tirar de la cantera de forma reseñable -emulando a la generación de Viera y Vitolo que explotó en 2010-, el objetivo de Luis Helguera y Vicente Gómez es de repoblar el vestuario de mimbres de la tierra. Una nueva edición de la operación Roque Nublo. El lateral diestro Valentín Pezzolesi de 19 años es el rostro de la nueva hornada. Internacional juvenil, firmó un papel meritorio en el cruce de semis de la Copa de Campeones ante el Barcelona.

Adiós a Viera y Sandro

En el plantel de Luis García Fernández, hay trece jugadores que finalizan vínculo contractual. Viera ya comunicó en este medio que deja el club amarillo al término de esta temporada. Resta la última jornada ante el Dépor en Riazor para certificar la disputa de la promoción. Más allá del ‘21’, los problemas físicos de Sandro Ramírez le han llevado a una situación límite. Churripi, Mika Mármol, Enzo Loiodice, Jesé Rodríguez y Pejiño también acaban el próximo 30 de junio.Cabe incluir los cedidos Sergio Barcia, Iker Bravo, Benedetti, Taisei Miyashiro, Lorenzo Amatucci y Estanis Pedrola.

Con el vuelo a Primera, los cedidos Benedetti, Taigol y Barcia maneja compra obligatoria. Se detecta una remodelación importante de cara a la 26-27. Van 29 fichajes en las dos últimas temporadas -cuatro ventanas- y se viene otro verano con un torrente de movimientos. Y en esa lista, aparece subrayado en rojo Jefté.

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En la nómina de atacantes con contrato, aparece la figura de Ale García (2029) que cerró el curso con ocho goles. Operado del músculo isquiotibial, vuelve el próximo octubre. Otro activo de la cantera como Elías Romero, con diez goles con Las Palmas Atlético, termina contrato el 30 de junio. La UD tiene una cláusula de ampliación automática para contar con el pichichi de la vela chica en el primer equipo. El artillero almeríense de 22 años no ha debutado con el grupo de Luis García tras contar con dos citaciones en octubre y noviembre.