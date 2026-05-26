El mejor delegado de Segunda lo tiene la UD Las Palmas: Rubén Fontes repite por segundo año
El representante en la banda amarilla recoge el premio por tercera vez, tras ya hacerlo en la la temporada 2022/23, el curso pasado en Primera y este
Uno equipo de Primera necesita de un delegado a la altura. Es por eso que la UD Las Palmas vuelve a sonreír por segundo año consecutivo con Rubén Fontes, que ha sido distinguido como el mejor delegado de Segunda División en el marco de los premios Luis Gil Torres.
Un galardón que recoge por segundo año consecutivo, pues el curso pasado, con los amarillos en la categoría de oro, Fontes también fue reconocido como el mejor, al igual que en la 2022-23, el mismo año en el que la UD de Pimienta volvía a Primera.
Se trata de unos premios que se eligen a partir de las votaciones de los árbitros tanto de Primera como de Segunda División, poniendo en valor el trabajo de estas figuras que pasan desapercibidas durante la temporada. El representante de la UD en la banda de los estadios llegó al club en 2018 tras reemplazar a Benito Morales y desde entonces ha sido una pieza fundamental en el club.
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