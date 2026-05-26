La nueva piel de Las Palmas: entre la tradición, el negocio y la modernidad

La camiseta siempre es el primer fichaje de la temporada. Cada verano, mucho antes de que ruede el balón, el fútbol ya empieza a jugarse en otro terreno: las nuevas equipaciones aparecen como una mezcla compleja de negocio, identidad y sentimiento. El merchandising manda, las marcas aprietan y las modas cambian a velocidad de vértigo, pero, en el fondo, todo termina reduciéndose a algo mucho más simple: la necesidad de emocionar al aficionado.

Porque una camiseta nunca es solo una camiseta. Es una fotografía de la infancia, un ascenso celebrado en la calle, una tarde de radio pegada al oído o el nombre de un ídolo estampado en la espalda. Por eso, cada diseño nuevo abre siempre el mismo debate entre tradición y modernidad. Entre quienes defienden respetar la historia y quienes entienden que el fútbol actual necesita reinventarse constantemente para seguir vendiendo ilusión. Los clubes lo saben. El lanzamiento de cada equipación ya forma parte del calendario emocional del verano. Las redes sociales convierten cada detalle en tendencia y cada cambio en discusión. Basta una franja, un color diferente o un escudo recolocado para dividir a toda una afición entre la nostalgia y la aceptación de los nuevos tiempos.

La UD Las Palmas tampoco escapa a esa realidad. Hummel seguirá siendo el patrocinador técnico para la temporada 2026-2027 y, al parecer, llega con novedades que darán que hablar. La próxima campaña volverá a reinterpretar su identidad visual con una propuesta atrevida que mezcla pasado y modernidad: la tradicional camiseta amarilla incorporará una franja azul en el pecho; la segunda será azul con franja amarilla; y la tercera, blanca con franja azul —quizá habría sido más acertado con franja amarilla— evocará inevitablemente aquella indumentaria que antiguamente vestía el CD Tenerife. Será algo muy similar a las que utiliza el histórico club argentino Club Atlético Boca Juniors. Un guiño que, sin duda, despertará opiniones enfrentadas, recuerdos y comparaciones.

Formación de la UD Las Palmas que lograba el ascenso a Primera División en 1951 / La Provincia

Y ahí reside precisamente la grandeza de las camisetas de fútbol: en que nunca dejan indiferente a nadie. Algunas duran una temporada. Otras permanecen para siempre en la memoria colectiva. Porque el aficionado quizá compre la camiseta por novedad, por colección o por moda, pero termina guardándola por lo que representa: por los partidos vividos, por las emociones compartidas y por esa extraña capacidad que tiene el fútbol para convertir un trozo de tela en parte de la propia vida.

Al final, lo que importa es que el balón entre y que la UD Las Palmas milite en Primera División. Da igual el color o la forma de la camiseta que luzcan los futbolistas. Pero para los nostálgicos, entre los que me incluyo, la historia y la identidad deben respetarse y estar siempre por encima de ciertas decisiones discutibles. Porque el fútbol cambia, sí, pero hay cosas que no deberían perderse en el camino: el vínculo con lo que un club ha sido y lo que representa desde que, un 22 de agosto de 1949, cinco equipos decidieron unirse para dar vida a la UD Las Palmas: camiseta amarilla y pantalón azul.