La opción más loca de playoff en la UD Las Palmas: perder y tener un 62,7% de éxito

Es la opción más loca para cerrar esta temporada de manicomio. La UD Las Palmas, que depende de sí misma para sellar su pase al playoff, podría clasificarse aun perdiendo en Riazor y no necesariamente contando con el pinchazo de sus rivales, que esa opción es la más lógica. Lo curioso es que los de Luis García, en el hipotético caso de que quieran llevar a sus aficionados al borde del infarto, tienen opciones de clasificarse entre los seis primeros con la ayuda del Eibar, que se enfrenta en esta última jornada al Castellón, sexto en la tabla con 69 puntos.

Luis García da órdenes en la banda del Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

Va a ser una última jornada que desde luego va a hacer referencia a eso de La Liga Hypertensiones. Un domingo en el que sobre la mesa hay múltiples condiciones para que sean unos equipos u otros los que disputen la liguilla. Almería (71), Málaga (70), UD Las Palmas (70), Castellón (69), Burgos (69) y Eibar (67) se juegan lo que perfectamente podrían ser los juegos del hambre. Seis equipos involucrados y solo cuatro billetes para tener opciones de ascender a Primera División el próximo 20 de junio.

Entre tantas opciones, hay dos de ellas en las que los de Luis García pueden acceder al playoff en caso de perder con el Deportivo de La Coruña. Una carambola que pocos aficionados están teniendo en cuenta a la hora de poner en marcha la calculadora. Si el Eibar gana al Castellón y la UD pierde en Riazor, los amarillos estarían entre los seis primeros clasificados siempre y cuando el conjunto armero no supere a los grancanarios en cuanto a la diferencia de goles, fijados en 55 frente a los 51 del Eibar.

Ganar incluso perdiendo

El otro escenario que se podría dar es que la UD caiga ante el recién ascendido Deportivo de La Coruña, el Eibar gane al Castellón y el Burgos gana o empata. En el caso de que estos últimos firmaran tablas ante su último rival, el Andorra, habría en la tabla un triple empate entre Las Palmas, Eibar y Burgos que se decidiría por la diferencia de goles. En este caso, sería el Eibar, pese a su victoria, el equipo sacrificado que se quedaría fuera, entrando UD y Burgos. Una incógnita que se saca sumando los puntos de los tres equipos, en el que el Eibar es el peor.

Dinko Horkas. / LA PROVINCIA / DLP

Según datos del Método de Simulación de Montecarlo, la UD Las Palmas tiene un 85,1% de opciones de jugar el playoff y un 14,9% de quedarse fuera. Ganando al Dépor en Riazor, las cuentas son claras: habría un 100% de probabilidades de jugar la promoción. En caso de empate, existe un 96,3% y en caso de derrota hay un 62,7%. Si los de Luis García ganan se meten, si empatan lo tienen casi y si pierden, también se pueden meter.

Si se firma la victoria, las opciones de playoff son del 100% mientras que en caso de derrota apuntan a un 62,7%

Varias opciones pero sólo una en la que dependan de sí mismos: una victoria que les lleve al siguiente escalón a expensas de lo que ocurra en los demás partidos, que se jugarán en horario unificado a las 17.30 horas. Conseguir la victoria en Riazor, algo asequible teniendo en cuenta que en frente tienen a un rival que ya está en Primera División, la única incertidumbre estaría en el puesto en el que finalizan los amarillos. Un dato importante para conocer si la vuelta del playoff la juegan en casa o a domicilio. Lo hará en casa si queda tercera o cuarta.

Los duelos de los rivales

En cuanto a los duelos de los rivales de la UD por la promoción, el Almería, que acumula dos partidos consecutivos perdiendo, se mide al Valladolid. El Málaga visitará al recién descendido Zaragoza, mientras que el Castellón se enfrenta al Eibar en la cita directa de la jornada. Por último, el Burgos recibe al Andorra del ex amarillo Cardona.

Un partido decisivo en el que la enfermería de la UD sigue estando igual, con las bajas seguras de Jere Recoba, Sandro, Barcia, Viti, Ale García y Enzo Loiodice. El equipo vuelve este miércoles al trabajo después de disfrutar del martes libre y se espera que no haya ningún inconveniente con lo que respecta a las lesiones.

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Por otro lado, cabe destacar que Enrique Clemente y Mika Mármol están apercibidos. En el encuentro ante el Zaragoza no forzaron la amarilla, por lo que de verla ante el Deportivo de La Coruña se podrían perder la ida de una hipotética semifinal de playoff. Una semana grande en la que el objetivo es ganar o en caso contrario, esperar a lo que hagan los rivales.