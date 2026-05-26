El queso de Guía acude al rescate de la UD Las Palmas en Riazor

Si algo ha quedado claro a lo largo de esta temporada es que la afición de la UD Las Palmas es de Primera División. Lo ha demostrado durante todos los partidos que los de Luis García han jugado lejos de casa, llevando la camiseta amarilla por todos los rincones de España. El domingo en Riazor no iba a ser menos. Hasta A Coruña se van a desplazar más de 300 fieles y entre ellos estará Manuel Armas, abonado y con el escudo de la UD muy presente. Tanto, que sus mejores recuerdos giran en torno a los momentos que vivió en el estadio Insular, el lugar en el que aprendió lo que es ser de la Unión Deportiva.

Viera y Jesé aplauden al sector de Naciente, en una imagen de archivo de esta temporada. / LA PROVINCIA / DLP

Armas, que es economista y muy apañado a la hora de llevar a cabo iniciativas, ha preparado la mejor de las recompensas para los aficionados amarillos, esos que se han dejado el alma en cada desplazamiento y que ante el Deportivo de La Coruña se dejarán todas las fuerzas para impulsar al equipo a conseguir el playoff. «Se me ocurrió llevarme dos quesos de flor de Guía para que nuestra gente haga una cata en la previa del partido», apunta satisfecho. Una bonita acción que hará acompañado de representantes del mercado del mismo municipio, que tendrán el objetivo de explicar a los ahí presente las cualidades del producto.

«Es una manera de reivindicar la comarca norte de Gran Canaria contando una historia», expresa Manuel. «Ganar o perder eso no depende de nosotros, pero lo que está claro es que el queso va a golear en A Coruña», comenta entre risas. Un abonado que cuenta los días para poner rumbo a ese último desplazamiento de Liga del año, en su caso particular, también el primero. «Todo llega a su debido tiempo, y parece que yo estaba en el lugar y momento adecuado para que esto se diera así y poder llevar el queso hasta Riazor».

Tres horas para llegar

Manuel Armas es uno de los muchos aficionados que sigue a la UD desde su época dorada en el Insular. Unos tiempos que ya no volverán, en el que tenía que salir de casa varias horas antes de que comenzara el partido si quería llegar a tiempo. «Tardábamos hasta tres horas en llegar por la carretera vieja y había que llegar cuanto antes porque los asientos no eran numerados», recuerda nostálgico. Mirando al presente y haciendo un balance de todo, Armas asegura que las cosas han cambiado mucho tanto en lo deportivo como en el plano general.

Manu Fuster conduce el balón en el partido ante el Real Zaragoza en el Estadio de Gran Canaria. / José Pérez Curbelo / J.PEREZ CURBELO

«Antes en lo deportivo éramos un poco mejor, porque estábamos entre los mejores equipos de España», apunta. «Pero no todo ha ido a peor, porque antes casi no había mujeres en el fútbol y ahora cada vez hay más», explica este abonado de la grada Sur, que se rinde a la afición amarilla y a todo lo que ha logrado este curso, donde no ha habido ni un partido en el que la UD se haya sentido sola en algún campo de España.

Los aficionados desplazados podrán degustar un trozo de la identidad del municipio de Guía

En relación a lo que pase el domingo en el plano deportivo, más allá de que los dos quesos Flor de Guía triunfen entre las masas, que es lo más probable, Manuel tiene la esperanza de que el conjunto de Luis García se meta en playoff. «Tengo una percepción de que el Dépor no se juega nada y la UD si sale con intensidad les puede empatar o ganar, pero hay que salir con el cuchillo», asegura.

Agonía hasta el final

Y ahí estará la afición. Sin importar los resultados, el pinchazo en Zaragoza y que la agonía se haya extendido hasta esta última jornada, cuando los amarillos conocerán si finalmente entran o no en el playoff. Unos seguidores que han demostrado ser de Primera División, y algunas figuras en concreto que hacen lo posible por llevar a varios kilómetros de distancia las maravillas culinarias de la Isla.

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El domingo, los aledaños de Riazor olerán a queso. Pero no uno cualquiera, sino el de Flor de Guía. La UD podrá ganar, perder o empatar, pero los que siempre van a salir victoriosos son los aficionados, esos que tienen el cielo ganado sin importar los resultados y la categoría en la que esté en equipo.