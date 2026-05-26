Así fue el último ascenso de la UD Las Palmas: el regreso de Kirian y la gran fiesta en Gran Canaria

A falta de una jornada para finalizar la temporada 2025-2026 de Segunda División, la UD Las Palmas vuelve a mirar de frente al ascenso. Con la final de Riazor todavía por disputarse y en medio de la tensión por entrar en playoff, la afición amarilla recuerda aún la última gran hazaña de su equipo: el regreso a Primera División en una temporada marcada por la emoción, la vuelta de Kirian Rodríguez, el sufrimiento de las últimas jornadas y una isla completamente entregada a un conjunto que hizo historia.

Un ascenso muy sufrido

Tras estar dos meses sin ganar en Gran Canaria, el último ascenso de la UD Las Palmas, en la temporada 2022-2023, se decidió con un empate que terminó valiendo oro. El 0-0 ante el Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria supuso una liberación tanto para el equipo como para la afición, sobre todo tras una serie de resultados en la isla que estuvo a punto de costarle a los de García Pimienta el ascenso.

Pese a ello, el conjunto amarillo llegaba a la última jornada dependiendo de sí mismo. Los nervios se hacían notar, las defensas se imponían y el infarto futbolístico rozaba el cielo de Siete Palmas. En un partido de puro pundonor, los amarillos resistieron hasta el último momento para sellar su regreso a la máxima categoría del fútbol español, tan solo siete años después de su caída a LaLiga Hypermotion.

Último ascenso de la UD, en la 22/23 / Jose Carlos Guerra

Con el pitido final se desató la euforia en Gran Canaria, donde miles de aficionados celebraron un ascenso tras una temporada de esfuerzo, regularidad y sufrimiento hasta el último minuto. Un ascenso construido desde la solidez, la paciencia y la resistencia en una última jornada que mantuvo en vilo a toda la afición amarilla.

La vuelta de Kirian, más que un ascenso

El 30 de abril de 2023, en la antigua Romareda, se vivió un momento que fue más allá de lo deportivo. La afición maña, puesta en pie, recibía con un sonoro aplauso a Kirian Rodríguez, que tras superar un linfoma de Hodgkin regresaba a los terrenos de juego, convirtiéndose en un símbolo de superación del club y del fútbol español.

En ocasiones, lo anímico va más allá de lo táctico o de lo puramente deportivo. El regreso del ‘20’ fue un bálsamo de inspiración que se celebró como un auténtico triunfo dentro del propio vestuario y en una isla que, con la vuelta del joven centrocampista, ya había comenzado a vivir su propio ascenso. Y es que aquel ascenso, en gran parte, llevó el sello de Kirian Rodríguez. Porque más allá del resultado final, su historia se convirtió en una parte esencial del camino que devolvió a la UD Las Palmas a la élite del fútbol español.

La fiesta de toda una isla

El sueño se hacía realidad para miles de personas. Casi una isla entera se concentró en la Plaza de España para vivir un momento único. Los aficionados no pararon de abarrotar las calles en un escenario lleno de artistas, como Los Gofiones o Los Coquillos, hasta la llegada de sus héroes, sobre la 1:30 de la madrugada.

Lourdes S. Villacastín

Desde el recinto de Siete Palmas, la Policía escoltó la carroza amarilla hasta el corazón de la ciudad. Jugadores y aficionados cantaban el himno del club al ritmo de Los Gofiones, y la hermandad entre profesionales y seguidores se hacía notar en toda la calle Mesa y López.

Aquel ascenso trascendió lo deportivo para convertirse en un acontecimiento social en Gran Canaria. Una isla entera unida por un mismo sentimiento que, tras años de esfuerzo y altibajos, volvió a celebrar el regreso de su equipo a la élite del fútbol español.