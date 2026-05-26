La vuelta de las semifinales del playoff en la UD Las Palmas regatea la 'visita papal'
De meterse en playoff, los amarillos jugarían la ida el 6 o 7 de junio y la vuelta el 9 o 10. La visita de León XIV a la Isla está programada para el día 11, cuando dará la misa en el feudo amarillo
No habrá de qué preocuparse. En el caso de que la UD Las Palmas logre el domingo el pase al playoff, la vuelta de las semifinales no van a coincidir con la visita del papa León XIV a Gran Canaria, donde tiene previsto realizar una misa. LaLiga ha sacado a la luz las fechas y horarios de la liguilla y en ninguno de los casos chocaría con el partido. De este modo, la ida se disputará el 6 o 7 de junio a las 20.00 horas, mientras que la vuelta, también a la misma hora, será el 9 o 10 de junio.
Para una hipotética final, el tiempo de margen será un poco más amplio, puesto que la ida se disputará el domingo 14 de junio y el partido decisivo se jugará el sábado 20 de junio. Fecha en la que por fin se va a conocer qué equipo acompaña a Racing de Santander y Deportivo de La Coruña a Primera División.
La UD, quinta en la tabla con 70 puntos —al igual que el Málaga, cuarto por el golaverage— afronta el domingo en el Estadio de Riazor el último partido de la temporada del manicomio. Una cita en la que ganar es la única opción para poder clasificarse sin causar ningún infarto a los aficionados. De empatar o perder, también habría posibilidades, pero con el condicionante de que sus rivales también pinchen.
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