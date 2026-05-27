La UD Las Palmas anhela el regreso del mejor Taisei Miyashiro para la parte clave de la temporada

Todos esperan por Taisei. La UD Las Palmas se encamina hacia un domingo en el que va a poner en juego todo el trabajo de este curso. Los amarillos buscan un último empujón para cerrar el playoff por el ascenso a Primera División y tendrán que hacerlo ante un Dépor de resaca tras certificar su retorno a la élite del fútbol español. Para los insulares, este duelo debe ser solo el comienzo de un sprint final que, en caso de avanzar, va a durar 20 días y en el que necesitan a todas sus piezas importantes en el mejor estado de forma posible. Y una de ellas es la del atacante japonés, que, desde que dejó atrás una lesión en el isquio de su pierna izquierda, no ha recuperado su mejor versión.

El internacional nipón cayó en la enfermería el pasado 11 de abril en La Rosaleda, donde sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo nada más iniciar la segunda mitad. Tras su salida del terreno de juego, el conjunto grancanario se vino abajo y terminó firmando una derrota que, a la larga, le privó de presentar un poco más de batalla por subir directo. A pesar de ello, el 18 insular logró recortar plazos y solo se perdió dos encuentros, uno ante el Leganés en el Gran Canaria y otro frente al Cádiz a domicilio. Su vuelta al equipo se produjo 22 días después, en el partido contra el Real Valladolid en Siete Palmas, jugando 24 minutos. Sin embargo, desde entonces, su chispa se ha ido apagando del todo.

Problemas para rendir a su mejor nivel

A Taisei, que había entrado con buen pie en la plantilla gracias a su gran trabajo, le está costando ser tan constante como durante ese mes de competición en el que la rompió, anotando cuatro goles y repartiendo una asistencia. En ese sentido, el japonés ha sido capaz de ser tan determinante, ya no se le busca tanto y tampoco participa en exceso en el juego ofensivo de la UD. Eso se ha traducido en menos toques de balón por encuentro, en una menor presencia en el área y en algo que ya no era habitual para él: ser uno de los elegidos para ser sustituido en cada choque. Ante esa nueva realidad, sumada a la baja de Ale García, Las Palmas ha perdido a todo un referente en la parcela ofensiva. De hecho, nadie ha tirado la puerta para ocupar ese lugar de privilegio en el once.

Eso sí, frente al Real Zaragoza el pasado domingo ya se le volvió a ver con una pizca más de energía. Intentó asociarse más y entrar en juego de manera más continuada, pero, como le sucedió al resto de la plantilla de Luis García, el técnico amarillo, se fue apagando. Por ello, en el 63 se marchó del césped para ceder su lugar a Pejiño.

Volver a sonreír

Después de casi un mes de volver a la dinámica, Miyashiro ya está en ese punto en el que está obligado a dar un paso más para ayudar a la UD en este momento tan clave de la temporada. Con la dolencia en los isquios olvidada y algo más de ritmo, el mismo que perdió en esas dos semanas de lesión, llegó el momento de dar un paso al frente. Su equipo necesita que vuelva a sonreír y que su peso dentro del esquema sea el mismo que antes de sus problemas físicos.

A lo largo de sus pocos meses en la Isla, Taisei ha demostrado que tiene talento para jugar en España y que sus cualidades encajan muy bien con las de Las Palmas, que dio en el mercado de invierno con una pieza que sí que ha elevado el nivel del plantel. Ahora solo le falta ir a más en un instante donde su club se lo juega todo, incluyendo el gran objetivo de toda una campaña que no se puede tirar por la borda en la última fecha del campeonato: el ascenso a Primera División. Llegó la hora de Miyashiro en el instante en el que más queman las papas.