La UD Las Palmas visita Riazor en medio de la fiesta del ascenso, con un lleno absoluto y con la incógnita Yeremay Hernández

Invitados de honor a una fiesta de Primera División. Riazor cuelga el cartel de no hay billetes ante la visita de una UD Las Palmas que depende de sí misma para seguir soñando con acompañarlos. El conjunto dirigido por Luis García, que afronta una de esas finales para alcanzar el objetivo, quiere terminar de cerrar del todo su presencia en la promoción para retornar a la élite este domingo (17.30 horas, Televisión Canaria). Lo hará en un estadio que va a transformarse en toda una caldera en medio de una celebración, ya que el Deportivo de la Coruña quiere despedir un curso histórico con un triunfo ante su público que, incluso, les podría convertir en campeones de Segunda División si pincha el Racing.

Además de ese ambiente de resaca, también hay cierto aire de despedida en este encuentro, siendo el grancanario Yeremay Hernández uno de los que podría jugar su último partido con la camiseta del conjunto gallego. El habilidoso atacante insular, que salió pitado en el encuentro disputado en la primera vuelta en el Estadio de Gran Canaria frente a los amarillos, siempre ha estado en el radar de varios clubes grandes y, después de haberse convertido en uno de los héroes de este regreso coruñés a la máxima categoría, no ha asegurado su continuidad.

Llenazo total y pocos días de trabajo

La afición gallega, que ha cumplido de forma espectacular durante toda la temporada, con una afluencia masiva a Riazor jornada tras jornada, no ha querido perderse el duelo del domingo para vivir en directo una fiesta única, así como la despedida a un equipo ya histórico que ha logrado volver a la máxima categoría después de ocho años de ausencia. De ese modo, la propia entidad anunció en sus medios oficiales que ya no quedan entradas disponibles para el duelo ante la UD Las Palmas, por lo que se espera un ambientazo espectacular con los isleños de actores secundarios. El choque será la forma perfecta de cerrar una semana de actos y de baño de masas en distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, el cuadro entrenado por el ex del CD Tenerife, Antonio Hidalgo, no va a tener demasiados días para prepararse. Los coruñeses comenzarán a trabajar mañana por la tarde y dispondrán de tres sesiones para ponerse a tono después de tres días de fiesta. Mientras tanto, Las Palmas libró en el día de ayer y lleva concentrada durante toda la semana para llegar en las mejores condiciones a Riazor. Todo ello, tras tirar por la borda una gran oportunidad de dar un zarpazo a su billete para los playoffs el pasado domingo.

La incógnita Yeremay

Uno de los grandes protagonistas de este partido, como lo fue durante la primera vuelta, es un Yeremay Hernández que cumplió con la meta que se había puesto a principios de curso, que no era otra que la de ascender. A pesar de la felicidad por lo obtenido, el grancanario podría llegar a vivir un día realmente especial en esta última fecha del campeonato, arropado por su gente y ante el equipo de su isla, una cuestión que se hace un poco más grande ante la posibilidad de que esta sea su última vez como jugador del Deportivo de la Coruña.

El propio jugador, en el micrófono de El Partidazo de la Cadena Cope, rehuyó asegurar su continuidad en el club: «Estoy muy feliz en el Dépor. Ponerme esta camiseta cada fin de semana es la hostia. Me encantaría salir del Dépor por la puerta grande; no sé si será este mercado, el otro o igual no salgo nunca, pero cuando sea, que sea por la puerta grande. Estoy disfrutando. Estoy tranquilo porque estoy en mi casa y no pienso en otra cosa que no sea el Dépor», relataba el 10 del conjunto gallego.

Respetar los contratos

La realidad es que el Deportivo ya rechazó en otros momentos ofertas por un jugador que sigue en el radar de los grandes. Aun así, Massimo Benassi, el consejero delegado de la escuadra coruñesa, reseñaba en el mismo medio que Yeremay ahora cuesta el «doble de lo que valía hasta ahora. ¿La cláusula de rescisión? Es más alta, son muchos millones. Primero, el jugador nos tiene que decir que se quiere ir, que no lo ha hecho, y luego está el contrato. Tienen que respetar lo que pone».

Con eso, habrá que esperar acontecimientos para saber si al final el extremo, que es internacional con la selección española sub 21, sigue o no en el club que apostó por él, una confianza que ha sido mutua en todo momento. Esta cuestión se puede observar en las opciones que el insular ha tenido para dejar la entidad y siempre ha apostado, hasta el momento, por no vestir otra camiseta.

La 'Marea Amarilla' tampoco falla

Más allá de lo que va a vivir el Dépor, con su fiesta y su celebración, la UD Las Palmas se juega muchísimo y no va a estar sola. La afición amarilla, que fuera de casa ha arropado siempre al equipo, independientemente de cuál fuera el desplazamiento, no fallará a su cita y ha agotado también los tickets para estar presente en Riazor e intentará alentar a los jugadores para lograr el objetivo de subir a Primera División.

Todo sea por acompañar a un proyecto que, pese a resbalar de forma total en casa ante un descendido Zaragoza, aún mantiene la ilusión de dar el paso para regresar a la competición abandonó hace poco más de un año.