Kirian se deja de pantomimas en la UD Las Palmas: "No subir sería un fracaso"

Kirian Rodríguez en estado puro y la fuerza de la vida. Un latir sin pantomimas. Titulares tatuados a fuego. "Viendo la plantilla y conociendo al grupo, no voy a mentir, para mí sería un fracaso no lograr el ascenso. Personalmente me quedaría bastante hundido, porque mi objetivo personal es devolver a Primera a la UD", determinó a las puertas de la disputa de la última jornada ante el Dépor en Riazor (17.30 horas, LaLiga TV). El cuadro amarillo se asegura la disputa de la promoción con la victoria y también puede acceder con el empate e incluso con la derrota.

Además, comparte el cabreo de la marea amarilla con el equipo de Luis García Fernández. Lo del pasado domingo ante el Real Zaragoza lo tilda de "cagada".

"Si fuese aficionado probablemente estaría en el mismo punto de crítica, con lo crítico que soy yo. Si nos ponemos en perspectiva y miramos a los equipos que también descendieron el año pasado, esta temporada es complicada, hay movimientos de plantilla y llegan jugadores nuevos", detalla sobre la complejidad de subir tras descender, escenario que nunca se ha dado en la historia del club grancanario.

Para rematar, que solo cabe una meta y es mantener el mismo nivel de "exigencia".

"Lo del domingo fue una cagada, no lo voy a negar, pero el equipo ha competido y ha dado la cara salvo en el partido contra el Andorra [se perdió 5-1], que ocurrió lo que nosotros no queríamos. Hay que ser exigentes si quieres llegar a la Primera. Lo tenemos que hacer nosotros mismos y la afición con nosotros".

El faro del gran candidato

Cuestionado por su nivel de juego y en qué porcentaje de acierto cree que está, lo cifra "cerca del 80 o 90%". "Cada vez estoy más suelto y eso lo da el competir. Ya ha llegado el punto en que el cuerpo está bien y me centro en jugar, en divertirme", incide el centrocampista de Candelaria, que ha superado dos linformas de Hodgkin. "En su día me dijeron que hasta que no pasara un año del trasplante mi cuerpo estaría en déficit todo el rato. Hace una semana me hicieron una analítica y está completa, perfecta. Espero que siga así en el tramo final de la temporada".

Pide "dar un paso hacia adelante". Y lanza un wasap a la grada. "La afición es soberana. Puede tener la sensación de que los jugadores no le están dando lo que pueden demostrar. Exige un poco más, pero en los momentos cuando hay un objetivo muy bonito siempre nos unimos todos. Es lo que hay que hacer de aquí hasta el final". Ahora llega el playoff y tendríamos que dar un paso hacia adelante. Durante la temporada hemos dado la imagen de ser un equipo compacto y ahora tendremos que ser más duros en ambas áreas", argumenta uno de los jefes de la caseta, y que participó en el ascenso de 2023.

Ejercer como nuevo Viera

A la cuestión de si está listo para convertirse en el Viera del futuro, ante la marcha del '21' al término de esta temporada, matiza que ya estuvo sin el Jony en el caseta -en la 23-24 y en Primera cuando logró seis dianas a las órdenes de Pimienta-. "Ya estuve sin él, pero está claro que como Viera no hay otro. Tanto por personalidad y forma de jugar es algo inimitable e inalcanzable para un jugador de mi perfil".