Ya es oficial: la misa del papa será el 11 de junio y la UD Las Palmas jugaría el partido de vuelta del playoff en Gran Canaria el día 10 si acaba cuarta

Tras hacer oficial LaLiga Hypermotion el calendario de las eliminatorias de la promoción de ascenso, la UD Las Palmas, en caso de finalizar en cuarta posición, jugaría el 10 de junio, un día antes de que el papa visite Gran Canaria en una jornada que quedará marcada en rojo para la isla.

¿Cuáles podrían ser los cruces si la UD Las Palmas logra entrar en puestos de promoción?

A falta de una última jornada no apta para cardíacos, los de Luis García dependen de sí mismos para lograr clasificarse a unos playoffs que recuerdan al más puro salvaje oeste. Con la bala de Riazor en la recámara, los amarillos podrían incluso acabar terceros si se dan los resultados adecuados, o quedarse fuera de la promoción si pierden y vencen sus principales perseguidores.

En cualquier caso, LaLiga Hypermotion ya ha oficializado los horarios tanto de la primera eliminatoria como de la final del playoff de ascenso. Cabe destacar que el equipo mejor clasificado disputará siempre el partido de vuelta en casa.

Según ha informado LaLiga Hypermotion, el partido de ida de la eliminatoria entre el tercer y el sexto clasificado se disputará el sábado 6 de junio a las 20:00 horas, mientras que el encuentro de vuelta tendrá lugar el martes 9 a la misma hora. Por su parte, la eliminatoria entre el cuarto y el quinto clasificado se jugará el domingo 7 de junio, también a las 20:00 horas, y el partido de vuelta se celebrará el miércoles 10, con el factor campo favorable para el tercer y cuarto clasificado.

En cuanto a la gran final por el ascenso, los encuentros entre los ganadores de ambas eliminatorias se disputarán entre el domingo 14 y el sábado 20 de junio, con partidos de ida y vuelta respectivamente. Si LaLiga Hypermotion terminase hoy mismo, la UD Las Palmas ocuparía la quinta posición de la tabla y jugaría el partido de vuelta el día 10 como visitante frente al Málaga CF.

¿Qué tendría que pasar para que la UD Las Palmas acabe cuarta?

Tal y como está actualmente la clasificación, para que la UD Las Palmas dispute el partido de vuelta del playoff el 10 de junio en el Estadio de Gran Canaria tendrían que darse las siguientes combinaciones:

que los amarillos ganen en Riazor, el Almería también gane su partido y el Málaga empate o pierda el suyo;

o que la UD Las Palmas venza en tierras gallegas, el Almería empate o pierda en casa y el Málaga consiga la victoria.

Estas son las únicas combinaciones posibles para que los de Luis García finalicen en cuarta posición al término de la temporada regular de LaLiga Hypermotion.