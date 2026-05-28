Pedrola llega a Riazor y la UD Las Palmas se juega 40 millones en la finalísima

Con Estanis Pedrola en la lista, recuperado de su dolencia muscular, y ante el reto del triple salto mortal de los 40 millones en el Abanca Riazor -domingo, 17.30 horas, TVC-. La UD de Luis García Fernández, con las seis bajas ya sabidas de Barcia, Enzo Loiodice, Ale García, Recobita, Viti Rozada y Sandro Ramírez, busca certificar su billete para la disputa del quinto playoff de este siglo a la máxima categoría en la 42ª y última jornada (2013, 2014, 2015 y 2022). El extremo catalán superó un contratiempo de última hora, provocado en el pulso contra el Zaragoza, y vuela mañana con el resto de la expedición a Asturias. Llega a tiempo. El regreso está previsto para el martes desde el Aeropuerto de A Coruña y tras ejercitarse el lunes en Abegondo. Es un todo o nada a una carta tras latir 35 jornadas en zona de privilegio y coronarse como campeón de invierno.

El regreso al ático de Pedri y Mbappé conforma un ingreso de 40 millones entre los derechos de TV y taquilla para la 26-27. En sus 77 años de vida -que cumple el próximo 22 de agosto-, la UD nunca ha subido al primer intento en los siete descensos al infierno de plata (51-52, 59-60, 82-83, 87-88, 01-02, 17-18 y 24-25).

Los pupilos del ovetense García ocupan la quinta plaza de la tabla con 70 puntos y dependen de sí mismos. Las eliminatorias arrancan el próximo fin de semana del 6 y 7 de junio en un cruce por la gloria que ha sido etiquetado como el playoff papal -la vuelta del primer cruce es el martes 9 y el miércoles 10-. Su santidad León XIV ofrece el jueves 11 una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria para unos cien mil feligreses. Con la fe puesta en el escudo, la UD se aferra a la fiesta deportivista.

Un ex del Tenerife

El once del técnico Antonio Hidalgo, exjugador del Tenerife (160 duelos con el cuadro chicharrero), opta al título de campeón de Segunda y debe ganar y esperar que el Racing pierda en El Sardinero ante un salvado Cádiz. Tras el Almeriazo -victoria de campanillas en el Stadium con tantos de Enrique Clemente y Pejiño (1-2)-, la UD tropezó ante el desahuciado Zaragoza en el Gran Canaria (1-1). Pitos, dudas y la respuesta del capitán Viera a los incrédulos: «Estamos de puta madre (...) El Gran Canaria es una caldera con todos unidos, pero ahora tengo la sensación de frialdad», denunció el ‘21’. Por su parte, Kirian reconoció ayer que sería un «fracaso» no lograr el vuelo a Primera.

Con estos ingredientes, la UD busca el tercer ascenso en once años. Algo insólito. Así como la heroicidad de subir a la primera como hicieron el Dépor (2012 y 2014) o el RCD Espanyol (2024) desde la implantación del formato actual del playoff (desde las 10-11).

Con el diamante Cruz

En el desenfreno de Riazor, la UD lucha por la octava victoria foránea tras las conquistadas en Córdoba CF (1-3), CD Leganés (0-1), Valladolid (0-1), Zaragoza (1-2), Cultural Leonesa (0-3), Cádiz (1-2) y Almería (1-2). La última alegría en el territorio deportivista se remonta al 10 de marzo de 2019 con tanto de Aythami Artiles (0-1) -José Mel Pérez era el estratega-. En lo referente las opciones, dentro el Método de Simulación de Montecarlo, la UD cuenta con un 85,1% de jugar la promoción. Con la victoria, lo certifica de forma matemática y con el empate, la cuota se cifra en un 93,3%.

Si la formación de Luis García pierde en Riazor, la cuota de participar en el playoff papal es del 62,7%. El batacazo amarillo y las victorias de Castellón y Burgos (ante Eibar, otro de los implicados, y Andorra, respectivamente) diseñan la opción diabólica: eliminados de la hazaña y modo fracaso.

Con la presencia del juvenil Rafa Cruz en los entrenamientos, Luis García saldrá sin complejos para tumbar al Dépor del chicharrero Hidalgo. Tomar la mansión de Yeremay Hernández -que apunta a descarte por sus molestias de pubis- tiene premio. Es el partido de la temporada y habrán 300 fieles amarillos en Riazor. El que fuese la casa de Valerón, ejercerá de juez implacable de las aventuras del catenaccio de Covadonga. La UD bipolar y poliédrica se apoya en la precisión del pichichi Jesé Rodríguez (nueve goles).

Noticias relacionadas

El Almería cuenta con un 98,6% de opciones de jugar el playoff. El cuadro del cuestionado Rubi, tres jornadas consecutivas sin ganar, recibe al Real Valladolid en el Stadium. Málaga (92%), Castellón (61,8%), Burgos (49,2%) y Eibar (13,4%) completan el mapa de la gloria. Los amarillos optan a la tercera plaza y también pueden ser devorados por el fracaso. Todo o nada. Y aguardan 40 millones.