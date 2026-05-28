Perfil / Ex de la UD
La segunda coronación del rey Yeremy Pino: un plátano hinchable, la camisa de De Frutos y el '¡chacho oh my god!'
El internacional del Lomo del Chinche, con paso por la cantera de la UD Las Palmas, suma la Conference del Crystal Palace a la Liga Europa conquistada con el Villarreal. Silva o Pedri no tienen títulos europeos de clubes
El espacio de Yeremy Pino en la historia del balompié canario. Un sitio de privilegio con Pedrito y Vitolo. El atacante internacional del Lomo del Chinche del Crystal Palace de 23 años conquistó anoche su segundo entorchado continental de clubes tras fulminar al Rayo Vallecano (1-0) en la final de la Conference League -la tercera competición europea-.
El grancanario, formado en la factoría de la UD Las Palmas, ya fue campeón de Europa con el Villarreal en 2021. Citado para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, completa su palmarés con una Nations League con España.
Titular en la formación londinense de Oliver Glasner en el Red Bull Arena de Leipzig, completó un lanzamiento de falta que se estrelló en los dos palos de la meta de Augusto Batalla en el segundo acto. El tanto de Mateta, ex del AC Milan (51'), desequilibró la balanza ante el modesto club madrileño, que fue dirigido por última ocasión por Íñigo Pérez.
Acompañado por su padre Chiqui y su hermana Evelyn, fue la noche de Yeremy Pino y del plátano hinchable en la alfombra del Red Bull Arena. La bandera de Canarias y el grito del '¡chacho oh my god!' de la familia Pino junto al entrenador Glasner.
Con dos títulos continentales de clubes, Yeremy aprieta para superar los cinco de Víctor Machín Pérez Vitolo -ganador de cuatro Ligas Europa con Sevilla y Atlético, así como una Supercopa de Europa con el club colchonero-.
Luego figuran Pedrito, que deja la Lazio, con nueve entorchados de clubes mientras que Jesé tiene dos Ligas de Campeones con el Real Madrid. Pedri no ha ganado aún título europeo alguno con el FC Barcelona. Por su parte, David Jiménez Silva, campeón del mundo y dos veces de la Eurocopa de Naciones con España, tampoco besó la gloria continental con el Valencia, Real Sociedad o Manchester City.
Trenecito y pantalla gigante
La fiesta en el hotel del Crystal Palace en Leipzig se estiró hasta avanzada la madrugada. Pino regresa a Gran Canaria en las próximas horas y luego volará a Lanzarote para gozar de unas merecidas vacaciones. El lunes está citado en Las Rozas con la España de Yamal, Pedri y De la Fuente para iniciar la preparación de la Copa del Mundo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El aparcamiento fantasma de Las Palmas de Gran Canaria: 900 plazas cerradas mientras los vecinos no encuentran sitio
- Un terremoto se siente en distintos municipios de Gran Canaria
- La Aemet pone fecha al fin del fuerte calor y la calima en Canarias: las temperaturas bajarán este día
- Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de La Palma
- Quevedo y Ptazeta convierten una noche cualquiera en Arucas en una película urbana
- La OCU analiza 29 protectores solares SPF 50 y advierte de deficiencias en una crema infantil
- La UD Las Palmas no quiere ser de Primera División
- Muere la jugadora de balonmano canaria Antía Piñeiro a los 23 años