Deportivo - UD Las Palmas: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La UD Las Palmas, que no logró pasar del empate en casa ante el colista en un encuentro para olvidar, viajará a Riazor sin los deberes hechos y con serias opciones de quedarse fuera de los playoff de ascenso. Los de Luis García deberán dar un paso adelante ante un Deportivo “de fiesta” tras certificar el ascenso y con un Yeremay que buscará redimirse después de su discreto partido en Gran Canaria.

En caso de empatar o perder, los amarillos no dependerán de sí mismos y tendrán que esperar a los resultados de los encuentros que se disputan a la misma hora. El final de LaLiga Hypermotion se avecina como una tempestad devastadora en la que el barco de la UD Las Palmas deberá resistir para no hundirse y lograr el billete a los playoff de ascenso a Primera División.

UD Las Palmas - Deportivo de La Coruña / José Carlos Guerra / LPR

En el partido de ida, tanto amarillos como gallegos empataron 1-1 en un encuentro abierto hasta el último momento. Villares adelantó al Deportivo a la salida de un córner y Jesé puso las tablas en el marcador con un remate de puro ‘9’, antes de que Viera fallara un penalti tras encontrarse con un enorme Álvaro Fernández.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Deportivo - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 42 de LaLiga Hypermotion se jugará el domingo 31 de mayo, a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) en el Estadio Abanca-Riazor.

Dónde ver el Deportivo - UD Las Palmas

El partido entre herculinos y amarillos solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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