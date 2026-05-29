Diez mandamientos de oro para una UD Las Palmas de playoff

Hay luz al final del túnel, al igual que hay motivos para creer en esta UD Las Palmas. Creer en la final del domingo ante el Deportivo de La Coruña (17.30 horas, TVC), en los playoff y por supuesto en el ascenso a Primera División un año después. Miles de pretextos para confiar en que el cuadro de Luis García, a pesar de dar una de cal y otra de arena, es capaz de sellar el pase a la promoción. Por la afición que les ha acompañado, por el trabajo que han hecho durante todo el curso y porque dejando atrás el debate de si sería un fracaso o no el acceder a la liguilla, lo que está claro es que sería una injusticia si se tiene en cuenta un dato importante: los amarillos han estado 35 de las 41 jornadas que se han disputado entre los seis primeros clasificados. Decir adiós sin haber conseguido ese objetivo sería una decepción para todo el pueblo.

Los jugadores de la UD festejan un gol en el Estadio de Gran Canaria / Jose Carlos Guerra

Además, la UD tiene en el horizonte una realidad innegable que no es otra que la del dinero que se llevan si finalmente consiguen ser de Primera División. De este modo, el premio no es otro que el embolso de 40 millones de euros en las arcas del club. Una cantidad que tendrían que utilizar para hacer frente al pago de la compra obligatoria en caso de ascenso que tienen con jugadores como Benedetti y Taisei Miyashiro, ambos fichajes del mercado invernal.

Sería un premio para todos, pero con un reconocimiento especial a la regularidad, esa de la que tanto habla el técnico ovetense y también para el trabajo defensivo, ese que ocupó titularidades en la primera vuelta, cuando el muro amarillo era la envidia de Segunda División — los rivales consiguieron hacer a los amarillos 13 goles en 21 partidos—. Una UD que además se coronó como campeona de invierno junto al Racing de Santander, precisamente el primer equipo que consiguió hace unas semanas el vuelo a la máxima categoría.

Experiencia y mucho a favor

Creer porque tienen dentro del vestuario la experiencia de veteranos. Pesos pesados que ya saben cómo afrontar estas situaciones y que son capaces de poner cordura cuando el pánico acecha. Figuras como Jonathan Viera —que quiere retirarse por todo lo alto—, Kirian Rodríguez —que quiere devolver a la UD a Primera, la categoría en la que la dejó cuando se ausentó por su enfermedad—, Álex Suárez —que esta temporada ha demostrado su don de grupo— o Jesé Rodríguez, el pichichi que ha dicho en numerosas ocasiones que cambiaría su palmarés por conseguir ascender con la UD Las Palmas.

UD-Zaragoza | 24/05/2026 | Fotógrafo: José Pérez Curbelo / José Pérez Curbelo / LPR

Motivos para soñar porque aun perdiendo tienen opciones de entrar en el playoff y dependen de sí mismos para lograrlo. Aunque lo lógico es que consigan sumar los tres puntos, los amarillos también pueden meterse en la promoción si se da una serie de resultados, como caer derrotados y que el Eibar consiga vencer al Castellón entre otras muchas combinaciones.

Los amarillos quieren ascender un año después de haber descendido y firmar el tercer vuelo a la máxima categoría en once años

Y yendo más allá, si la UD Las Palmas logra superar los baches de los cuatro partidos de la promoción y sella su ascenso el sábado 20 de junio, sería la primera vez que los amarillos suben un año después de haber descendido. Firmarían así el tercer vuelo a Primera División en once años justo una semana después de que el papa León XIV haya visitado el Estadio de Gran Canaria para presidir una multitudinaria misa. Es el bautizado como el ‘playoff papal’ y un pretexto para conseguir lo que para muchos es imposible. Una visita histórica como la que se va a producir en el feudo de Siete Palmas el 11 de junio merece un final de temporada a la misma altura.

Noticias relacionadas

Razones para pensar en grande porque hay excusas suficientes para agarrarse al optimismo. Porque están a 90’ de sellar el playoff y porque en Riazor no estarán solos —la afición agotó las entradas para el sector visitante en apenas una hora—. Motivos más que evidentes para respirar hondo y soñar, porque muy mal tiene que salir la jornada para que la UD se quede fuera. De hecho, todavía están a tiempo de asaltar la tercera plaza y jugar una hipotética vuelta de la semifinal en casa. Hará falta mucho equilibrio, cabeza y sobre todo corazón. La salida del manicomio está a la vuelta de la esquina, y aquí gana el más cuerdo.