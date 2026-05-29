Luis García, a lo Mel Gibson en Braveheart: "Seguimos en la guagua y tengo la ilusión de subir con la UD Las Palmas"

Luis García Fernández, a lomos del caballo de Mel Gibson en Braveheart. La arenga del manicomio. El estratega ovetense reversiona la afamada frase de Paco Herrera de 2015 en la previa al vuelo a Primera del 21-J con el "nos vemos en la guagua" que pasa al "seguimos en la guagua".

Luis García, el pasado julio, en su despacho de Barranco Seco. / PÉREZ CURBELO

"Conozco a la afición de la UD solo de este año, no las temporadas anteriores. Recuerdo mucho a una aficionada que viaja muchísimo y que nos dijo: 'Míster, seguimos en la guagua'. Esa señora me representa mucho. Cada día que la veo me da una alegría tremenda, porque es gente ilusionada, que tiene una confianza increíble. Representamos a mucha gente y debe sentirse orgullosa de sus jugadores y de lo que representamos", relató el estratega ovetense, a las puertas del pulso del domingo contra ascendido Dépor en Riazor (domingo, 17.30 horas, TVC).

Pone en valor lo conquistado y el mérito de alcanzar los 70 puntos. "El equipo tiene mucha ambición, pero en el deporte las cosas a veces no salen como uno quiere. Como en la vida. Estos futbolistas nos han llevado hasta aquí, a tener ahora 70 puntos. Desde el 2011 que existe el playoff actual, hubo equipos que ascendieron con 70 puntos directamente y solo uno que se quedó fuera de la promoción. La exigencia es tremenda, cada vez más. Nosotros los profesionales no podemos perder el foco de lo que necesitamos y queremos ser", incide sobre el hecho de perderlo todo en la última fecha liguera.

No concibe el varapalo de caer en Riazor y que logren la victoria Castellón y Burgos, un escenario que dejaría a los amarillos a las puertas de la promoción. "Pero soy una persona súper positiva. ¿Por qué no nos vamos al otro lado?. ¿Y si sí? Soy de esos, de los que creen, de los que tienen ilusión incluso más que cuando llegué en julio. Tengo una ilusión tremenda por conseguir el ascenso, por ganar, por meternos en playoff. Eso es lo que vamos a luchar hasta el último día".

Corrige a Kirian Rodríguez

García no comparte la línea argumental de Kirian de que "no subir sería un fracaso". "Evidentemente si no consigues el objetivo que te habías marcado de lograr el ascenso en el regreso, algo que la UD nunca ha hecho en su historia, es frustración. Sería duro porque hemos empleado muchísimo tiempo, nos hemos dejado la vida, hemos dejado de estar con los tuyos (...) Pero en ningún momento pasa por mi cabeza que sea un fracaso (...) La palabra fracaso la puede utilizar cada uno en función de lo que siente o piensa. Considero que nunca se puede utilizar esa palabra de manera rápida y fácil sin hacer un análisis profundo. No hay fracaso cuando hay crecimiento, se construye, cuando hay muchísima gente trabajando de manera incansable en el club: staff, oficina, utilleros, prensa (...) Hay mucha gente desviviéndose para generar valor y creer en un proceso. Eso no es fracasar, sobre todo cuando no abandonas. Sigues y sigues, cuando crees que piensas que vas a llegar".

Acción y adrenalina

A la opción de disponer de Pedrola, que ha superado sus problemas físicos, cabe recordar que hay seis bajas en la expedición de la UD. Pero Luis García Fernández no se detuvo en las particularidades de la finalísima. Alza la mano y sentencia que "tengo ganas de vivir un play off, a mí me va la marcha". Apaga los transistores y no estará pendiente del resto de resultados. "No nos distraemos en otros partidos. Dependemos de nosotros mismos y eso es oro".

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Devoto de Ramírez

Aplaude el rol ejemplar de Miguel Ángel Ramírez, siempre alentando al vestuario y que jugó un rol clave en la contratación del coach Richi Serrés. "El presidente nos transmite confianza máxima, como durante todo el año. Agradecemos al 'presi' su cercanía, su liderazgo, porque la UD lleva muchísimos años bajo su paraguas y le ha ido muy, muy bien. Vamos a dar el máximo, como él hace cada día, para que su club sea más competitivo y luche por metas más importantes".