Vitolo y la opción de dirigir a la UD Las Palmas en un banquillo con Viera: "En el fútbol nunca sabes lo que puede pasar"

La doble 'V' en un banquillo y para dirigir a la UD Las Palmas. El exjugador amarillo y de la Selección Víctor Machín Pérez 'Vitolo', en la presentación de la 12ª edición del Campus que lleva su nombre y que arranca el 22 de junio, es feliz lejos del balón. Abonado al pádel y al ciclismo de montaña, analizó la opción de dirigir a la UD con Viera en un futuro. "Ahora mismo no lo veo, lo de entrenar, pues no me llama. Pero en esto del fútbol, nunca digas nunca. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero mi idea no es entrenar ni nada de eso", valoró esta tarde en la Casa del Hierro en Pío XII.

Vitolo y su padre Víctor Machín, junto a Víctor Afonso, Tino Déniz y Juan Germán, durante la presentación del 12º Campus Vitolo Grupo FSM. / LA PROVINCIA / DLP

Apuesta por la clasificación de la formación de Luis García Fernández para el playoff de ascenso a unas horas de la finalísima de Riazor -domingo, 17.30 horas y por TVC-. "Le veo muchas opciones para que lo juegue. En el fútbol puede pasar de todo. Me imagino con la motivación que tienen de jugar una promoción. Tienen que ir a muerte, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Ya veremos qué pasa. Ojalá que para que todos los que amamos a la UD, pues que todo salga bien".

Elogia el nivel físico y técnico de Viera, que encara la recta final de su carrera deportiva en la UD. "Está mejor que yo y eso que tenemos la misma edad. Es mi amigo y hermano del alma. No sé si lo dejará, pero Viera siempre será Viera. Ahora y siempre. Cuando se vaya, ya nos daremos cuenta. Es una leyenda de la UD. La gente le exige lo mismo que cuando empezó, y quieren más y más. Pero también hay que tener memoria y saber todo lo que nos ha dado, así como los goles que ha metido, las asistencias que ha dado...Es mi hermano y lo defenderé siempre. Tiene condiciones para seguir hasta que él quiera. Si asciende pues tendrá tres, sería histórico. Si él no tiene experiencia, pues ya me dirás, ahora viene lo bonito y juega un papel capital con los más jóvenes. Tiene un carácter fuerte y es un compañero que siempre hace piña. Para mí es fundamental, juegue diez minutos, tres o salga de inicio. Para mí siempre es importante".

Además, incide que la UD "tiene un equipazo" y receta calma al entorno. "Todo el sufrimiento merecerá la pena". No tiene dudas de la implicación de la 'marea amarilla', que mañana despedirá al equipo de Luis García con bengalas y voladores. "Hay pocas aficiones que te den tanto con tan poquito. Por cómo animan, pues solo tengo elogios. No te puedo contestar, no te estoy ahí", valora sobre la frase de Viera de que la atmósfera del Gran Canaria es "fría".

Fracaso o no fracaso

Vitolo no se moja sobre si es un fracaso no conquistar el ascenso. Aunque sí reconoce que "sería una desgracia". "Cada uno tiene su visión, si eres exigente, pues sí [puede ser un fracaso]. El objetivo era subir y si no lo logras es un palo. Cuando veía a la UD en el Gran Canaria jugar, pues pensaba que si no sube pues es una desgracia. Pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Tras un descenso, tienes la confirmación de que la Primera es durísima. Hay que valorar el trabajo completado en las últimas temporadas".

Flores al genio de Lomo del Chinche

Felicita a Yeremy Pino por la conquista de la Conference League con el Crystal Palace londinense -es el segundo título continental de clubes tras el conquistado con el Villarreal-. "El otro día vi el partido de la Conference y era el que más jugaba. Es un orgullo representar a Canarias y ganar títulos europeos de ese calibre [Vitolo ganó cinco con el Sevilla y Atlético de Madrid]. He tenido la suerte de jugar contra él y es muy diferente. Espero que nos represente durante muchos años. Ojalá le salga todo genial".

El palo a Moleiro

Se le cuestionó por el descarte de Alberto Moleiro por De la Fuente en la lista de 26 para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Vitolo, internacional en doce ocasiones, sí hubiese llevado al exjugador de Las Palmas. "No soy entrenador ni seleccionador...Al final, vas al estadio y hay 30.000 entrenadores sentados. Moleiro ha hecho una temporada increíble y claro que lo llevaría, pero no soy el seleccionador. Al final, De la Fuente tiene su idea en la cabeza y le funciona. Es campeona de la Eurocopa y favorita para ganar el Mundial. Con lo joven que es, tendrá más oportunidades".

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Pádel, bici y lo que se tercie

Retirado del fútbol desde diciembre de 2024, el ex del Sevilla y Atlético es feliz. Su pasión por el gimnasio y la bici de montaña, así como el pádel, le tienen ocupado. Así como disfrutar con la pasión de sus hijos por el fútbol. "Acabé mal con lesiones y estoy desconectado. Siempre sigo a la UD por TV; sobre todo por mis hijos (...) Jamás me pierdo los partidos de la UD y ojalá suban. Le pego a todo, incluso al parchís. Siempre quiero ganar porque soy muy competitivo. Pádel, bici...Ahora sí puedo disfrutar de la vida".