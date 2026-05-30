Fontes, el delegado de la UD Las Palmas que es cónsul turco y tiene tres 'Grammys'

Las mil y una vidas de Rubén Fontes y la bandera de la UD como único credo. El delegado del club amarillo -ahora sin la gorra irlandesa de Peaky Blinders- cuenta con tres Grammys de LaLiga como Mejor Delegado -dos en Segunda, uno en Primera- y además ejerce de nuevo cónsul honorario general de Turquía en el Archipiélago.

El también director del Centro Médico del club grancanario estará mañana en Riazor en la banda junto a Luis García Fernández en la finalísima para huir de la liga del manicomio (desde las 17.30 horas, TVC). En ese infierno de calculadoras, transistores y tabletas, Fontes presume de hiperactividad y corbata.

Fontes, durante un acto con la embajadora de Turquía en la capital grancanaria. / LA PROVINCIA / DLP

La conquista del reconocimiento a Mejor Delegado de Segunda Luis Gil Torres es para "la afición". "Se lo dedico a ellos, pero sobre todo a mi familia. Que al final son los grandes sacrificados. A mi mujer Arianne y mis mayores aficionados: mis hijos. Es un premio individual, pero imposible de conseguir sin el trabajo en equipo. Trato de que los árbitros, que son los eligen al premiado, se sientan cómodos y no sería posible sin la colaboración de utilleros, así como miembros del servicio médico, staff y jugadores".

Fontes, durante la entrega del Premio al Mejor Delegado de Segunda. / LA PROVINCIA / DLP

Desliz con Pimienta

Fontes, que llegó en 2018 por Benito Morales, se hizo viral por su gorra Peaky Blinders, que regaló hace unos días a uno de los seguidores de Miyashiro de la colonia japonesa. Se equivocó en un cambio en el Municipal de Cartagonova en la recta final de la temporada 22-23 que acabó en ascenso por la vía directa. Aquella anécdota con Pimienta también fue sonada.

Dedica la última conquista de Mejor Delegado de Segunda al presidente Ramírez. "En especial a su figura, que siempre ha sido un ejemplo de comportamiento hacia los árbitros, hasta las situaciones más difíciles, sabiendo mantener la postura institucional". Y por supuesto, este tipo que parece salido de películas de Martin Scorsese, no se olvida del tan criticado gremio arbitral -Fontes Suárez también fue colegiado y llegó hasta el Grupo Canario-. "Agradecer a los árbitros por la confianza depositada con su voto sobre mi persona y mi institución". Falta el ascenso, como en 2023, para "rematar un buen año".

Ha sido la sombra y el escudero del costalero Manolo Jiménez, del novelista José Mel Pérez, Xavi García Pimienta, Luis Carrión, Diego Martínez y Luis García Fermández.

Fontes dialoga con la embajadora de Turquía Nüket Küçükel Ezberc. / LA PROVINCIA / DLP

Visita de la embajadora

El pasado 20 de mayo, Nüket Küçükel Ezberci, embajadora de la República de Turquía en España, pasó revista por el Archipiélago con visitas a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife para felicitar de forma afectuosa el comportamiento de Fontes. "Deseo expresarle mi más sincero agradecimiento por el magnífico programa que realizó con motivo de mi primera visita oficial a Canarias y regreso a Madrid con una maravillosa de Canarias y grandes recuerdos".

Fontes dialoga con Carrión, en presencia de Pimienta. / LA PROVINCIA / DLP

En julio de 2018, el Viera de los delegados aclaraba a este medio que "no soy un enchufado de Ramírez". Elevaba al fallecido Merino González a la condición de "referente". Además, presumía de su pasado de funerario, que no tanatopractor. "No. Fui funerario. La gente se equivoca.Ser maquillador de muertos no es una profesión. Fue todo un orgullo ser funerario. Es una de las profesiones que más me enriqueció como persona. Hacía lo que más me gustaba: ayudar a los demás en los momentos más críticos. Me llena la satisfacción personal de responder a la demandas del entorno".

También recuerda su etapa de gráfico de la inmigración en Fuerteventura. "En el área de prensa gráfica cubría básicamente los sucesos. Vivía en Fuerteventura y cubría para diferentes medios, incluyendo el rotativo LA PROVINCIA/DLP, la llegada de la inmigración a las costas majoreras. Esa fase profesional de mi vida fue de 2004 a 2007. Fueron los años de la llegada masiva. Al principio fue por pura coincidencia".

Rubén Fontes posa con un aficionado con la gorra irlandesa de Peaky Blinders. / LA PROVINCIA / DLP

Lejos del halago

Huye de los elogios y de las notas de agradecimiento. El exdelegado Peaky Blinders -llegó la orden de un alto cargo ejecutivo de que no podía lucir la gorra irlandesa de la teleserie- es autocrítico y se centra en el último viaje de la temporada a La Coruña con paso por Asturias. La vuelta es por Galicia el próximo martes.

En la patronal del balón, agradecen la "su labor diaria y su papel en el correcto desarrollo de las competiciones, siendo una figura fundamental en el funcionamiento del club (...) Los premios se otorgan a partir de las votaciones de los árbitros de Primera y Segunda División, destacando cada temporada el trabajo de estos profesionales esenciales en el día a día del fútbol profesional".

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