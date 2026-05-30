Así son las combinaciones que necesita la UD Las Palmas para cerrar su billete al playoff de ascenso

Llega la hora de la batalla final por seguir soñando con el ascenso y la UD Las Palmas no está sola. Además de la ferviente afición amarilla, que colgó en tiempo récord el cartel de no hay billetes para el sector visitante de Riazor, la escuadra de Luis García tiene también a las matemáticas de su lado en este instante, ya que, según el Método Montecarlo, los insulares cuentan, antes de que se inicie la última jornada, con un 85,1% de posibilidades de entrar en la promoción.

Lo primordial de estos cálculos es que los grancanarios dependen de sí mismos para conseguirlo. Un triunfo ante el Dépor les vale para sellar el pasaporte para el playoff y solo tendrían que estar mirando a otros encuentros para conocer a su adversario en las semifinales, así como para saber, de forma exacta, si tienen el factor campo o no. En ese caso, si hay victoria en tierras gallegas, van a tener un 44% de opciones de acabar terceros, otro 44% de ser cuartos y casi un 12% de terminar en la quinta plaza.

Los empates dan vida

La calculadora da optimismo a la UD hasta con un empate: las probabilidades de promocionar son del 93,3% con ese resultado. Ese escenario se da por la situación que viven el Castellón, que juega en casa ante el Eibar, y el Burgos, que se mide como local al Andorra, ya que son los que más necesitados están para dar el golpe al playoff. Cualquier derrota o empate de ambos deja a los isleños con la tranquilidad de seguir en la pelea. Además, un triunfo castellonense y un empate o derrota burgalesa también cierran el billete amarillo. Es más, si ambos logran ganar, una derrota del Málaga frente al Zaragoza en el Ibercaja mete a Las Palmas en la lucha por el ascenso.

Todo sería distinto si el cuadro malagueño empatase, porque ahí los de Luis García se quedarían fuera. Otro de los casos complejos se da si ganan el Burgos, el Málaga y el Castellón, combinado con una derrota del Almería por un solo gol ante el Valladolid en su feudo, una carambola que saca a los insulares de la zona tibia de la tabla.

Perdiendo hay vida

En cuanto a los tropiezos, la UD tendría un 62,7% de meterse en el playoff aun cayendo en Coruña. De hecho, una derrota del Burgos la clasificaría sin necesidad de mirar a más rivales. Ese es el escenario más sencillo, aunque también hay otros muy rocambolescos en los que entra, incluso, el golaveraje general de Las Palmas respecto al de un Eibar que tiene una opción más pequeña de engancharse al ascenso.

Sin duda, el cacao para poder determinar en qué posición queda la UD va a ser digno de estudio. Sin embargo, lo más importante es que depende de sí misma y, por números, resulta más sencillo que logre el objetivo a que protagonice un patinazo en casa de Yeremay Hernández.