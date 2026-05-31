En Directo
La calculadora del playoff de ascenso a Primera División, en directo
La UD Las Palmas se juega el playoff en una última jornada de infarto. Seis equipos pelean por cuatro plazas para disputar la eliminatoria que decidirá el último ascenso a Primera.
LaLiga Hypermotion llega a su última jornada con la UD Las Palmas metida de lleno en la pelea por el playoff de ascenso. Con Racing de Santander y Deportivo ya ascendidos de forma directa, seis equipos aspiran todavía a las cuatro plazas que darán acceso a la fase decisiva por el tercer billete a LaLiga EA Sports.
La batalla final la disputan UD Almería, Málaga CF, UD Las Palmas, CD Castellón, Burgos CF y SD Eibar. Todos llegan con opciones de entrar en la promoción, aunque la clasificación y los resultados de la última jornada marcarán el desenlace.
- El aparcamiento fantasma de Las Palmas de Gran Canaria: 900 plazas cerradas mientras los vecinos no encuentran sitio
- La Aemet pone fecha al fin del fuerte calor y la calima en Canarias: las temperaturas bajarán este día
- Quevedo y Ptazeta convierten una noche cualquiera en Arucas en una película urbana
- Pedrola llega a Riazor y la UD Las Palmas se juega 40 millones en la finalísima
- El presidente de la UD Las Palmas Ramírez socorre al Granca: 'Las miradas no deben dirigirse a los políticos buscando responsables; el deporte es así
- La UD Las Palmas no quiere ser de Primera División
- Muere la jugadora de balonmano canaria Antía Piñeiro a los 23 años
- Dos empresarios canarios, en la lista de clientes de ZP