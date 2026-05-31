La calculadora del playoff de ascenso a Primera División, en directo

La UD Las Palmas se juega el playoff en una última jornada de infarto. Seis equipos pelean por cuatro plazas para disputar la eliminatoria que decidirá el último ascenso a Primera.

LaLiga Hypermotion llega a su última jornada con la UD Las Palmas metida de lleno en la pelea por el playoff de ascenso. Con Racing de Santander y Deportivo ya ascendidos de forma directa, seis equipos aspiran todavía a las cuatro plazas que darán acceso a la fase decisiva por el tercer billete a LaLiga EA Sports.

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La batalla final la disputan UD Almería, Málaga CF, UD Las Palmas, CD Castellón, Burgos CF y SD Eibar. Todos llegan con opciones de entrar en la promoción, aunque la clasificación y los resultados de la última jornada marcarán el desenlace.