Finalísima de la UD Las Palmas para escapar del manicomio

La finalísima del manicomio. Una cita con la historia y la adrenalina en el Abanca Riazor (17.30 horas, TVC) por el quinto playoff del siglo. Última jornada contra el Dépor de Yeremay Hernández en una tarde frenética de transistores y centenares de combinaciones -ver el cuadro de la página de la publicación del margen derecho-. La UD de Luis García Fernández, con su once de gala y la misma lista de citados, que tumbó al Almería en el Stadium (1-2) y tropezó ante el Zaragoza en Siete Palmas (1-1), se juega la temporada en la discoteca deportivista.

Un todo o nada para la aristocracia. Seis equipos implicados, del Almería al Eibar, en una clausura de locura. Frenesí y el esmero por disimular carencias en la edición liguera más igualada. Cada centímetro es un tesoro y depender de sí mismos, un cofre de oro.

Ante un Dépor de fiesta, con el ascenso ya certificado y Yeremay suplente, la UD tiene la promoción asegurada con el triunfo -inicia el cierre liguero con un 85,1% de opciones de éxito-. El empate e incluso la derrota obligan a mirar los resultados de Castellón-Eibar y Burgos-Andorra. Con las bajas de Sergio Barcia, Enzo Loiodice, Viti Rozada, Sandro, Ale García y Recobita, la UD busca el cuatro triunfo foráneo de la segunda vuelta para avanzar a la siguiente fase. Y de paso,salvar una temporada con 35 jornadas de 41 entre los seis primeros. Nunca subió a la primera en 76 años tras sufrir un descenso.

Con la despedida de Viera activada -en caso de hecatombe es su último partido-, hay que olvidar la segunda parte del Gran Canaria ante el colista descendido Zaragoza. Esos instantes de locura e histeria se corrigen con balón. Un control vertical y pragmático que maravilló en la primera vuelta con el título de campeón de invierno (trece goles en contra y 38 puntos en igualados con el Racing).

Con Jesé como estilete infalible, los nueves tantos del Bichito conforman la gran amenaza. Fuster, Taisei y Pedrola, que superó unas molestias, integran esa línea de mosqueteros. Y con la brújula, Kirian Rodríguez y Amatucci. En la retaguardia, Marvin Park, Suárez, Mika Mármol y Enrique Clemente. Bajo palos, un Dinko Horkas también en modo despedida. El meta croata será traspasado en unas semanas, como ya aconteció con Moleiro (que dejó 16 millones en las arcas) o Saúl Coco (siete).

Noticias relacionadas

Fiestas, champán y lleno

Con 70 puntos, la UD será descarada por el éxtasis que pone fin a una secuencia de doce jornadas sin perder. El último desliz gallego se remonta al 3 de marzo ante el Granada en Riazor. El once de Hidalgo es una incógnita tras realizar solo tres sesiones de trabajo. Alti, uno de los indiscutibles, es baja por sanción. Toneladas de rotaciones y luz verde para Escudero, Stoichkov o Cristian Herrera. El atacante grancanario y ex de la UD deja el Dépor a final de curso. Con 33.000 fieles blanquiazules y 300 grancanarios, llega la finalísima del 31-M. La resaca del Día de Canarias y Pejiño, el artista, que pide paso.El Bichito contra todos y García sueña con salir por la puerta grande de la liga del manicomio.