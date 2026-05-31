Luis García se sube a la guagua de la ilusión con la UD Las Palmas: «Hay que devolver a la Isla a Primera División»

Volver a Primera División. El sueño de la UD Las Palmas desde que comenzó el curso y ahora también del técnico Luis García, que tras lograr la clasificación para jugar el playoff, da un paso hacia adelante y va más allá. Las palabras que no se había atrevido a pronunciar durante toda la temporada las soltó ayer tras vencer al Deportivo de La Coruña. «Empezamos una vida diferente, una nueva dimensión. Hay que darle valor y trabajar para devolver a la Isla a Primera División», comentó tras el partido en rueda de prensa. «Dar la enhorabuena a estos jugadores, que son los que nos han llevado hasta aquí», apuntó orgulloso el técnico ovetense, que definió la tarde dominical de «muchas emociones».

Tenía ganas de vivir un playoff Luis García, y lo hará por primera vez con el conjunto amarillo, un equipo que sabe bien a lo que se enfrenta. «No había tenido la suerte de vivir ninguno y la gente me ha dicho que en la UD Las Palmas son especiales. Tengo ganas de ver nuestro estadio cuando llegue el día, pero no tengo duda de que ahí estará nuestra afición, porque han estado siempre», recalcó el técnico, que si algo se puede decir es que siempre ha estado agradeciendo a la hinchada.

Y no piensa en el puesto en el que se han clasificado, como tampoco quiere pensar en que la vuelta se va a jugar en Málaga a pesar de que lo considera un factor a tener en cuenta. «La categoría está tan igualada que no sabes lo que es mejor, si golpear primero en casa o jugar fuera la vuelta. Todo puede pasar y hay que saber jugarlo. Tenemos la suerte de que tenemos en el vestuario gente que ya conoce este formato», subrayó García.

Una temporada dura

Tras superar las 42 jornadas de la competición regular, el técnico hace balance de la temporada del manicomio y halaga a sus jugadores. «Ha sido durísimo, pero hemos sido bastante regulares. Hemos estado 35 jornadas en playoff y la regularidad ha sido muy buena», apuntó antes de hacer un poco de autocrítica y poner la mente en el mes de enero, cuando la UD tuvo una crisis. «A excepción de esos siete partidos que no logramos la victoria, hemos dado pasos adelante y hemos mejorado. Los jugadores han evolucionado y ha sido tremendo. Cada año va a ser más dura esta categoría».

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Ignora hablar de si entrar en el playoff ha sido un éxito o un fracaso y se centra en el presente. «La categoría ha ido exigente, ha habido que ganar muchísimo, ha habido momentos complicados pero ahora empieza otra película y vamos a luchar al máximo por conseguirlo». No quiere hablar de si el próximo curso será o no el entrenador de la UD y se apoya en la semana apasionante que está por llegar: «Los entrenadores estamos constantemente en duda. Lo más importante es ser firme». Con los lesionados Barcia y Viti, García aseguran que las sensaciones son buenas, pero habrá que esperar para saber si finalmente están disponibles o no.