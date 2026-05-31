Una montaña rusa de posiciones para la UD Las Palmas

Deberes hechos sin sufrimiento de más. La UD Las Palmas cerró en Riazor su presencia en el playoff de ascenso a Primera División tras ganar al Dépor, una cábala que le dio la tranquilidad de saber que todo estaba en sus manos en ese escenario. Al adelantarse pronto en el marcador y poner tierra de por medio en 18 minutos, no hubo que tirar ni de calculadora ni de ábacos. A pesar de que los gallegos recortaron distancias, todas las cuentas estaban claras y solo había que estar pendientes de quién iba a ser su primer rival en la eliminatoria de semifinales, que finalmente será el Málaga.

No obstante, los resultados que se fueron dando en otros estadios a lo largo de la tarde llevaron al cuadro amarillo a subir y bajar en la tabla clasificatoria, habiendo, incluso, unos minutos en los que, si el Deportivo empataba, podía llegar a dejarles fuera de la lucha por el sueño de volver a la élite. Eso sí, los isleños no estuvieron nunca fuera de la promoción, un aspecto importante para llevar la presión de la última jornada.

De quintos a terceros

Los de Luis García arrancaron la tarde en la quinta posición, lo que les medía, precisamente, al conjunto malagueño en el primer envite de la promoción, aunque pronto cambió todo. El tanto de Kirian allanó el camino para lograr el objetivo y los insulares, con el empate de los boquerones ante el Real Zaragoza en el Ibercaja y del Almería en el UDA Stadium frente al Valladolid, se auparon hasta la tercera plaza. La alegría se multiplicó cuando Marvin marcó el segundo, lo que supuso una calma un poco más amplia para Las Palmas. Todo ello, mientras los marcadores de sus adversarios por clasificarse como cabezas de serie para el playoff no se movían.

Durante 28 minutos, el equipo amarillo se mantuvo ahí, dibujando una eliminatoria ante el Castellón con la vuelta en el Gran Canaria en medio de la histórica visita del papa a la Isla. Ni siquiera la diana de Eddahchouri para que el Deportivo recortase distancias resultó peligrosa. Aun así, un gol del Málaga sí modificó el plan. Chupe puso por delante al cuadro de Juanfran Funes en Zaragoza y la hoja de ruta ya no era la misma.

Pendientes de Almería

Con el triunfo malacitano, la UD bajó hasta la cuarta posición, un puesto que le volvía a enfrentar con los castellonenses, ya que se habían adelantado en su partido ante el Eibar y subieron hasta la quinta plaza. El choque prosiguió su camino y llegó al descanso con la tranquilidad de mantenerlo todo, a priori, bajo control. A partir de ese instante, todas las miradas se fueron directas hacia el Almería, que estaba encontrando algo más de oposición de un Valladolid que resistía con fuerza y que disfrutó hasta de ocasiones para marcar.

Los de Rubí no estaban nada cómodos ante el posible escenario de poder quedarse sin el playoff y las ocasiones no entraban. Con esa tesitura, se marchó al descanso eliminado ante las victorias del Castellón y del Burgos. El empate almeriense también sostenía a Las Palmas en una cuarta posición con la que tenía factor campo en su primera eliminatoria. Sin embargo, la respuesta del Almería llegó en el 57 de penalti; Arribas no erró la pena máxima y se volvían a colocar terceros, con la UD regresando a la quinta plaza. Los isleños estuvieron, durante 23 minutos, como cuartos.

La amenaza inerte

Después de que se adelantara el Almería, todo quedó ya en manos del Zaragoza o del Valladolid. Si ambos podían darle la vuelta a sus partidos ante el Málaga y el cuadro almeriense, respectivamente, los grancanarios tenían la opción de escalar posiciones. Eso sí, con la victoria del Castellón y del Burgos, un tanto del Deportivo eliminaba a Las Palmas de la promoción. No obstante, los gallegos sacaron la bandera blanca en medio de su propia fiesta por el ascenso. Solo un disparo, algo lejano y un poco envenenado, de Quagliata pudo inquietar a Dinko al final. De ese modo, la cuenta amarilla reflejó que se establecieron en la quinta posición durante 39 minutos.

Después de tanto cálculo, no hicieron falta fórmulas matemáticas ni transistores. La UD empezó la jornada quinta, midiéndose en la promoción al Málaga y jugando la vuelta en La Rosaleda, y la historia terminó así. A pesar de ello, hubo un instante en el que los insulares lo pusieron todo de su parte para asegurarse la ventaja de campo en todas las eliminatorias.