El playoff de los irreductibles de la UD Las Palmas

No ha sido un camino fácil. De hecho, las curvas se han hecho notar a lo largo de estas 42 jornadas. La UD Las Palmas de Luis García se propuso en pretemporada devolver a la Isla a Primera División, y a falta de cuatro partidos, están a punto de hacerlo. Fue la UD de la regeneración. La que hizo una limpia en el vestuario y se recompuso. La que salvó a jugadores que parecían olvidados y sobre todo, la de los irreductibles. Los que no quisieron rendirse pese a los vaivenes, los que no bajaron la cabeza con cada tropiezo y los que creyeron hasta el final en este playoff. Un playoff que sellaron tras vencer al ya ascendido Deportivo de La Coruña (1-2) después de 90’ de agonía, calculadoras en mano y el corazón en un puño.

Los jugadores de la UD Las Palmas festejan el gol de Kirian / LOF

Quintos en la clasificación para jugar la quinta promoción a Primera del siglo. A la vuelta de la esquina espera un Málaga poderoso, que terminó cuarto con los mismos puntos que la UD (73) pero ‘mejor’ en lo que a números se refiere. El Estadio de Gran Canaria se vestirá de gala el domingo a las 20.00 horas para vivir la ida de las semifinales. Era lo que pedía la afición y lo que le ha regalado este equipo, que se mantuvo en puestos de playoff durante 36 de las 42 jornadas. Hubiera sido un despropósito que se quedaran fuera después de haber remado tanto. La vuelta se jugará en La Rosaleda el miércoles 10 de junio a la misma hora. Un partido en el que se decidirá quién es el finalista. La otra semifinal la protagonizan Almería y Castellón, con la ida en Castalia.

Una UD Las Palmas abonada a la adrenalina, capaz de dejarse puntos con el descendido Zaragoza en el Gran Canaria pero con el superpoder de ganarle el pulso al Almería y al Deportivo de La Coruña en sus respectivos estadios. El equipo al que se le había dado mal eso de ganar a los rivales directos a lo largo de la temporada dio un golpe sobre la mesa cuando más lo necesitaba. Y demostró que sí es capaz de ganar a los grandes y que jugando al golpito también se puede llegar lejos. Un sello ‘made in UD’ para callar bocas y seguir soñando con un ascenso a Primera División que ahora está más cerca.

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El próximo reto de Luis García y su vestuario de irreductibles es mantener el equilibrio y lograr tumbar al Málaga, una tarea que este curso se le ha resistido —perdió 0-1 en el feudo de Siete Palmas y volvió a caer (2-0) en La Rosaleda—. Lo hará con otro libro en la mano, porque tal y como expresó el técnico ovetense, ahora empieza otra historia en la que el pasado ya no sirve de nada. Al lado, como fieles compañeros, una afición que este año no ha dejado al equipo solo en ningún rincón de España y que esta semana vive el momento con el que habían soñado todos estos meses. Por delante, siete días en los que el amarillo será el color estrella y los sueños estarán enfocados a un regreso a Primera División.