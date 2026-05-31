La finalísima
La tarde más loca de la UD Las Palmas: Barcia viaja a Riazor, pero estará listo para las 'semis' del playoff
El zaguero vigués, que lleva cuatro semanas KO, estará para la disputa de la semifinal de la promoción, que arranca el sábado 6 de junio. Los amarillos se juegan a las 17.30 horas el billete para las eliminatorias ante un Dépor ascendido
Sergio Barcia, un central imperial de incógnito en el hotel de concentración del gran aspirante al ascenso. El zaguero vigués de la UD Las Palmas, uno de los mejores en este curso que hoy puede llegar a su fin, que lleva cuatro semanas de baja y apura su recuperación, presenciará el pulso en el Abanca Riazor. Viajó por su cuenta y fuera de la expedición.
El central encara la recta final de su recuperación, tras sufrir un percance muscular el pasado 3 de mayo contra el Real Valladolid en el Gran Canaria. Esta mañana, durante el paseo rutinario del plantel y cuerpo técnico, encabezado por Luis García Fernández, se pudo ver a Barcia alentando a sus compañeros de cara a la finalísima para huir del manicomio.
Ganar o mirar el móvil
La buena noticia es la vuelta de Barcia para el playoff, en el caso de que la UD lo certifique en el Abanca Riazor. La amarillos dependen de sí mismos en esta última jornada con horario unificado. Desde las 17.30 horas, con el Dépor y Racing en su particular lucha por el título de Segunda, hay seis equipos implicados en la pelea por las cuatro plazas para jugar la promoción de ascenso: Almería (71), Málaga (70), UD Las Palmas (70), Castellón (69), Burgos (69) y Eibar (67).
El empate puede valer a los amarillos, así como la derrota. Cabe reseñar que al Dépor-UD hay que añadir el partido llave, un Castellón-Eibar. A la formación armera solo le vale ganar y de forma holgada. Luego hay un Burgos-Andorra en El Plantío. Al contratiempo de Barcia, que estará en las semis, cabe añadir las ausencias de larga duración de Recobita, Enzo y Ale García. Viti Rozada, con un esguince de rodilla, y Sandro Ramírez, por su dolencia en la rodilla, completan el listado de ausencias.
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