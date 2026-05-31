La UD Las Palmas toma Riazor: 34,5% de ser sextos, un once de memoria y la despedida de Viera

El mismo once y un Riazor tomado por el ímpetu amarillo para evitar la jubilación de Jonathan Viera. Trescientos contra 30.000. La UD Las Palmas repite once y mantiene a Jesé, Pedrola, Taisei y Fuster en el frente ofensivo ante el Dépor (17.30 horas, Gol TV, TVC).

Tarde de locura, con un 34,5% de opciones de acabar sextos, así como un 23,5% de finalizar en la quinta plaza, según el estudio de los doctores de Economía de la ULPGC Christian González, Miguel Ángel Negrín y Jaime Pinilla. Con el método de simulación de Montecarlo, la UD se juega toda la temporada en noventa minutos.

Imagen de Riazor. / LA PROVINCIA / DLP

La UD sale con Horkas, Marvin Park, Suárez, Mika Mármol, Enrique Clemente, Kirian Rodríguez, Amatucci, Fuster, Taisei, Pedrola y Jesé Rodríguez. Barcia estará en la grada alentando a un plantel que se juega la vida en 90 minutos.

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Con el adiós de Viera sobre la mesa, el reto es estirar la competición a la disputa de la promoción de ascenso y que el '21' conquiste el tercer ascenso a la máxima categoría de amarillo. El mediapunta estará en el banquillo, junto a los porteros Churripi, Adri Suárez, así como Juanma Herzog, Benedetti, Iker Bravo, Valentín, Iván Medina, Iñaki, Pejiño, Cristian Gutiérrez e Iván Gil.