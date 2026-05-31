Finalísima
La UD Las Palmas toma Riazor: 34,5% de ser sextos, un once de memoria y la despedida de Viera
Luis García Fernández mantiene la propuesta inicial del Stadium y de la última jornada contra el Zaragoza con Jesé, Fuster, Taisei y Pedrola. Hay un 23,5% de acabar quintos y un 24% de ser cuartos
El mismo once y un Riazor tomado por el ímpetu amarillo para evitar la jubilación de Jonathan Viera. Trescientos contra 30.000. La UD Las Palmas repite once y mantiene a Jesé, Pedrola, Taisei y Fuster en el frente ofensivo ante el Dépor (17.30 horas, Gol TV, TVC).
Tarde de locura, con un 34,5% de opciones de acabar sextos, así como un 23,5% de finalizar en la quinta plaza, según el estudio de los doctores de Economía de la ULPGC Christian González, Miguel Ángel Negrín y Jaime Pinilla. Con el método de simulación de Montecarlo, la UD se juega toda la temporada en noventa minutos.
La UD sale con Horkas, Marvin Park, Suárez, Mika Mármol, Enrique Clemente, Kirian Rodríguez, Amatucci, Fuster, Taisei, Pedrola y Jesé Rodríguez. Barcia estará en la grada alentando a un plantel que se juega la vida en 90 minutos.
Con el adiós de Viera sobre la mesa, el reto es estirar la competición a la disputa de la promoción de ascenso y que el '21' conquiste el tercer ascenso a la máxima categoría de amarillo. El mediapunta estará en el banquillo, junto a los porteros Churripi, Adri Suárez, así como Juanma Herzog, Benedetti, Iker Bravo, Valentín, Iván Medina, Iñaki, Pejiño, Cristian Gutiérrez e Iván Gil.
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