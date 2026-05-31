La UD Las Palmas es de playoff: jugará la ida el 7 de junio frente al Málaga en el Gran Canaria

Objetivo conseguido. La UD Las Palmas jugará, después de una tarde agónica, el playoff por el ascenso a Primera División. Lo hará frente al Málaga el domingo 7 de junio a las 20.00 horas. La ida se jugará en el Estadio de Gran Canaria mientras que el finalista se decidirá en La Rosaleda el miércoles 10 de junio también a las 20.00 horas. Los goles de Kirian Rodríguez y Marvin pusieron la calma en la afición amarilla, que luego empezó a contener la respiración tras el tanto de Zakaria. Arropados por más de 350 fieles, los de Luis García logran alargar la temporada diez días más y luchar por la meta que se marcaron a inicio de temporada: volver a la máxima categoría un año después.

A pesar de seguir el mismo guion que durante toda la temporada, esta vez la suerte corrió del lado de los de Luis García. Los resultados de los rivales ayudaron e impulsaron a los amarillos a encontrar la luz. Con el pitido final, la Isla respiró y aguarda a la siguiente batalla, que sin duda llevará el nombre de final y será una de las más complicadas por lo que al rival se refiere. La otra eliminatoria la jugará el Almería, que estuvo fuera de la promoción durante unos minutos, frente al Castellón.