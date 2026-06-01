Ambientazo para meterle el primer gol al Málaga: la guagua de la UD Las Palmas bajará por Fondos de Segura

Atmósfera de día grande. La UD Las Palmas ha anunciado que la guagua que trasladará a los jugadores amarillos hasta el Estadio de Gran Canaria este domingo, antes de medirse al Málaga, recorrerá la calle Fondos de Segura para que los aficionados insulares puedan alentar a su equipo mucho antes de que el balón empiece a rodar.

A falta de confirmar la hora a la que pasará el vehículo del equipo de Luis García, se preparará el dispositivo para que el duelo frente a los malagueños sea una fiesta. La última vez que se llevó a cabo esta iniciativa fue el 3 de mayo de 2025, antes de un encuentro de Primera División frente al Valencia.

Entradas a la venta mañana

Por otra parte, el club ya ha anunciado los precios de las entradas para el choque ante el Málaga: los abonados pagarán un euro y el público general, entre 24 y 135.