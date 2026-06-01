UD LAS PALMAS
Ambientazo para meterle el primer gol al Málaga: la guagua de la UD Las Palmas bajará por Fondos de Segura
El club anuncia que el traslado de los jugadores hasta el Estadio de Gran Canaria recorrerá la calle anexa al recinto de Siete Palmas en los prolegómenos del duelo ante el cuadro malagueño de este domingo (20.00 horas, 'LaLiga TV') para que sientan el calor de su gente
Atmósfera de día grande. La UD Las Palmas ha anunciado que la guagua que trasladará a los jugadores amarillos hasta el Estadio de Gran Canaria este domingo, antes de medirse al Málaga, recorrerá la calle Fondos de Segura para que los aficionados insulares puedan alentar a su equipo mucho antes de que el balón empiece a rodar.
A falta de confirmar la hora a la que pasará el vehículo del equipo de Luis García, se preparará el dispositivo para que el duelo frente a los malagueños sea una fiesta. La última vez que se llevó a cabo esta iniciativa fue el 3 de mayo de 2025, antes de un encuentro de Primera División frente al Valencia.
Entradas a la venta mañana
Por otra parte, el club ya ha anunciado los precios de las entradas para el choque ante el Málaga: los abonados pagarán un euro y el público general, entre 24 y 135.
Suscríbete para seguir leyendo
- El aparcamiento fantasma de Las Palmas de Gran Canaria: 900 plazas cerradas mientras los vecinos no encuentran sitio
- La Aemet pone fecha al fin del fuerte calor y la calima en Canarias: las temperaturas bajarán este día
- Muere en Las Palmas de Gran Canaria el periodista Armando Marcos Placeres
- Quevedo y Ptazeta convierten una noche cualquiera en Arucas en una película urbana
- Estos son los cortes previstos por la DGT durante la visita del papa en Tenerife y Gran Canaria
- La calculadora del playoff de ascenso a Primera División, en directo
- Al CB Gran Canaria le puede quedar una última bala para quedarse en la ACB: 'el caso Granada'
- Pedrola llega a Riazor y la UD Las Palmas se juega 40 millones en la finalísima