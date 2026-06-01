UD LAS PALMAS
Las entradas para el UD Las Palmas-Málaga CF del playoff de ascenso ya tienen precios
La entidad ha hecho oficial el coste de los tickets para presenciar el duelo de ida de las semifinales ante el cuadro malagueño que se disputará el domingo en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 20.00 horas
El playoff de los sueños amarillos ya tiene precios. La UD Las Palmas ha oficializado el coste de las entradas para poder presenciar el duelo de este domingo ante el Málaga (20.00 horas, LaLiga TV) en el Estadio de Gran Canaria, correspondiente a la ida de las semifinales de la promoción de ascenso a Primera División, tanto para los abonados como para los que no tienen el carné.
Para este importante duelo, los socios que quieran acudir al recinto de Siete Palmas deberán obligados a activar su abono desde mañana a las 10.00 horas hasta el jueves 4 a las 23.59 y sus entradas tendrán un coste de un euro por exigencia del sistema informático, tal como ha informado la entidad en sus medios oficiales. El acceso al Estadio se realizará con el propio carné una vez se haya realizado la activación.
Las entradas para los no abonados salen a la venta también mañana, a las 10.00 horas, en web y taquillas. A partir de las 10.00 del próximo viernes, también se pondrán a la venta las localidades que no hayan sido retiradas por los abonados. De ese modo, los tickets de Naciente tienen un precio de 24 euros, los de Curva 35, los de Sur 43, los de Tribuna 64, los de Tribuna Especial 75 y los de VIP 135.
A por el récord de asistencia
Los insulares cerraron la pasada campaña de abonados con una cifra de 25.000 socios para este curso 2025-26. A pesar de ello, todavía no han sido capaces de llenar el recinto de Siete Palmas este curso, y la entrada más alta data de la visita del Deportivo de la Coruña en enero, cuando acudieron 25.193 espectadores. Precisamente, ante el Málaga se certificó la segunda mejor afluencia del curso, con 22.039 butacas ocupadas.
Ahora le toca a la afición responder y colorear el Gran Canaria de amarillo para una cita clave después de una temporada larga. La UD está a solo cuatro partidos de volver a la élite y el aliento de los seguidores, para golpear primero en esta eliminatoria, resultará fundamental. Llegó la hora de la grada en el que es, por ahora, el partido más importante de la temporada para el conjunto entrenado por Luis García.
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