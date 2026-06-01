Así es el Málaga CF: Chupe y Larrubia, las grandes amenazas para la UD Las Palmas en el playoff de ascenso

Ocho años han pasado desde el último partido del Málaga CF en Primera División. Tras atravesar incluso la Primera RFEF, los malagueños vuelven a soñar con la élite del fútbol español. En cuanto al balance de los enfrentamientos de esta temporada regular, tanto en Gran Canaria como en tierras andaluzas la victoria tuvo el mismo color: el blanquiazul.

El próximo 7 de junio, los de Luis García tendrán la oportunidad de tomarse la revancha en Gran Canaria, en el partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso.

¿Cuáles son las amenazas del Málaga?

Carlos Ruiz Rubio, conocido futbolísticamente como Chupete, es el hombre gol del Málaga. Esta temporada se ha consolidado como el '9' de confianza de Juan Francisco Funes y, con 24 goles, ha demostrado ser una amenaza constante para las defensas rivales. Peleó hasta la última jornada por el Trofeo Pichichi de LaLiga Hypermotion junto a Sergio Arribas, aunque finalmente se quedó a tan solo un tanto del máximo goleador de la categoría.

Marvin y Chupe pelean un balón en el Estadio de Gran Canaria / J.PEREZ CURBELO

El Málaga, pese a haber encajado 12 goles más que la UD Las Palmas durante la temporada, es uno de los equipos más verticales de la competición. Sus laterales, Rafita y Puga, son auténticos puñales por las bandas, capaces de jugar muy abiertos, llegar con facilidad a línea de fondo y recuperar rápidamente su posición en el campo.

Por su parte, el mejor regateador de LaLiga Hypermotion tiene nombre y apellidos: David Larrubia Moreno. El canterano malaguista, que recientemente renovó con el club de su vida con el objetivo de jugar en Primera División, es un auténtico quebradero de cabeza para los rivales gracias a su capacidad de desborde, su habilidad en el uno contra uno y su inteligencia para interpretar el juego, tanto entre líneas como de espaldas a la portería.

Pedri-derecha- se abraza con Larrubia festejando un gol del jugador del Málaga en el Mundial sub 17. / La Provincia

En síntesis, la UD Las Palmas deberá vigilar muy de cerca a un equipo que tiene muy clara su identidad futbolística. El Málaga se siente cómodo defendiendo en bloque bajo y explotando transiciones rápidas, una fórmula que le ha permitido castigar a numerosos rivales a lo largo de la temporada.

Juan Francisco Funes, el artífice de este Málaga

No es oro todo lo que reluce y, en este caso, el conjunto andaluz tuvo que tomar una decisión tan arriesgada como trascendental. Pocos podían imaginar que, a las puertas de un playoff de ascenso y con el equipo atravesando su mejor momento de la temporada, la clave del éxito estuviera en una destitución producida meses atrás.

La historia de Sergio Pellicer, exjugador malaguista y entrenador de la entidad, llegó a su fin el 18 de noviembre. La directiva comunicó su cese tras una racha de siete derrotas en los últimos diez encuentros y un rendimiento muy pobre lejos de La Rosaleda, donde el equipo había perdido seis de sus siete desplazamientos.

Lo que parecía una temporada de transición dio un giro inesperado cuando el club apostó por Juan Francisco Funes, técnico del filial. Desde entonces, la historia ya es conocida. El Málaga experimentó una transformación radical y comenzó a creer en las ideas de su nuevo entrenador, convirtiéndose en un equipo agresivo en la recuperación, sólido defensivamente y mucho más eficaz en ataque.

Al final, tanto en el fútbol como en la vida, la confianza suele marcar la diferencia. Funes logró convencer a un vestuario con talento de que tenía la personalidad y la calidad necesarias para luchar por el regreso a Primera División.

El conjunto de Juan Francisco Funes llega lanzado, con confianza y una identidad muy definida, pero los amarillos tendrán la oportunidad de cambiar la historia de los dos precedentes de esta temporada y dar el primer paso hacia la final del playoff delante de su afición.