Sergio Barcia y Viti Rozada quieren alistarse para la batalla por el ascenso de la UD Las Palmas ante el Málaga

Objetivo cumplido y cierre de filas para un último esfuerzo. La UD Las Palmas cerró ayer su presencia en el playoff de ascenso a Primera División después de vencer al Dépor en Riazor, haciendo buena su condición de equipo que dependía de sí mismo. Sin embargo, pese a la alegría tras haber dado este paso importantísimo para intentar cumplir el sueño de regresar a la élite, el siguiente paso debe ser tumbar a un Málaga que venció a los amarillos en los dos duelos de este curso y que cuenta, además, con el factor campo a su favor.

El equipo de Luis García necesita, ahora más que nunca, apretar los dientes al máximo con la gasolina que quede para doblegar al conjunto malagueño y alargar su temporada, como mínimo, hasta el 20 de junio, día en el que se disputará el partido de vuelta de la final por retornar a la élite. En ese sentido, el preparador asturiano podría encontrar más herramientas para esta lucha con las recuperaciones de dos piezas que han sido claves a lo largo de esta campaña, como las de Sergio Barcia y Viti Rozada, dos jugadores que apuran sus opciones para estar listos.

Cuatro semanas para el gallego

El central gallego lleva lesionado desde el pasado 3 de mayo, cuando sintió un pinchazo en la parte posterior de su muslo derecho en el duelo ante el Valladolid. Con una carga de partidos elevada —ha superado los 3.000 minutos jugados este curso—, el futbolista cedido por el Legia polaco sufrió una microrrotura en el bíceps femoral y se ha perdido los últimos cuatro encuentros. Su vuelta a los terrenos de juego se ha llevado en una línea positiva y, en plena semana de promoción, se espera que pueda entrar en la convocatoria para el choque ante el Málaga el domingo. Eso sí, su participación no está asegurada ni mucho menos, al menos, para esos primeros 90 minutos frente al conjunto de Juanfran Funes.

Barcia ha sido muy importante para Las Palmas durante todo el año. Su jerarquía y la gran pareja que ha formado con Mika Mármol le dieron a los grancanarios una seguridad absoluta en la primera parte del campeonato. Aunque su rendimiento decreció en algunos tramos de este segundo tramo de la temporada, no dejó de pertenecer a la guardia pretoriana de un Luis García que sabe que el vigués es un seguro de vida y una ayuda vital en la salida de balón. Asimismo, su fichaje en verano se llevó a cabo para que fuese clave en momentos como estos.

Mala suerte en un entrenamiento

La mala fortuna también se cebó hace poco más de dos semanas con Viti Rozada, quien tuvo que salirse de un entrenamiento tras un lance del juego, al sufrir un esguince en su rodilla izquierda. Eso le privó de estar presente en el UDA Stadium ante el Almería y ha seguido en el dique seco hasta ahora. A pesar de ello, el propio Luis García, al ser cuestionado tanto por el lateral de Pola de Laviana como por Barcia, no descartó la presencia de ninguno en la promoción: «Los dos van mejorando, pero no sabemos aún cómo van a evolucionar de aquí al primer y segundo partido; vamos a ir con calma. Hemos llegado hasta aquí con bajas muy importantes y ha sido una excusa. Tenemos jugadores muy importantes fuera, pero tenemos otros dentro con mucha hambre y mucha ambición por conseguir el objetivo», relataba el estratega.

Sin duda, Viti ha vivido una campaña de montaña rusa con sus pasos por la enfermería; se lesionó en pretemporada en el derbi ante el Tenerife, en La Orotava, lo que le llevó a no empezar a competir hasta la séptima jornada, en el duelo contra el Almería en el Gran Canaria. Después, volvió a caer en enero por una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho, por la que se retiró en el choque frente al Racing en El Sardinero, por lo que esta última dolencia en su rodilla es el tercer percance que ha vivido este año. En total, se ha perdido 12 envites, un aspecto que no le ha perjudicado para convertirse en un jugador de peso en el esquema de la UD. Ahora, trabaja a destajo para intentar ser de ayuda para ascender a Primera.

Cuatro bajas para el sueño

Más allá de estos regresos, Las Palmas afrontará su quinta promoción del siglo —se clasificó para ella en 2013, 2014, 2015 y 2022— con cuatro bajas ya seguras. La primera de ellas es la de un Jere Recoba que cayó lesionado en Los Cármenes ante el Granada el pasado 10 de octubre de una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha. El uruguayo lleva demasiado tiempo parado y resulta ilógico que fuerce ahora para volver, pero no es el único. Ale García y Enzo Loiodice tampoco estarán disponibles; el extremo fue operado de su lesión en el músculo isquiotibial, que sufrió en el duelo ante el Andorra en el Principado, mientras que el centrocampista francés también tuvo que ser intervenido de la lesión en el tobillo que le obligó a abandonar el césped del Estadio de Gran Canaria en el partido contra el Granada el 2 de abril.

Por último, Sandro Ramírez tampoco será de la partida. Sus problemas físicos le han impedido trabajar con normalidad durante, prácticamente, toda la temporada y está descartado para el playoff. Uno de los hombres con más jerarquía del plantel amarillo tendrá que ayudar lejos del césped durante los próximos 20 días, en los que la UD se va a jugar su retorno a Primera División.