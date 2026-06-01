LA PROVINCIA sortea 3 entradas dobles para el UD Las Palmas - Málaga del play off de ascenso

El periódico lanza un sorteo exclusivo para suscriptores de 3 entradas dobles para asistir a este encuentro decisivo, una cita marcada en rojo para todos los aficionados amarillos y para quienes quieren acompañar al equipo en un momento clave de la competición, donde la afición amarilla ya cuenta las horas para el partido más esperado del tramo final de la temporada de LALIGA HYPERMOTION 2025/2026. La UD Las Palmas recibe al Málaga el próximo domingo 7 de junio, a las 20:00 horas, en el Estadio de Gran Canaria.

El sorteo permitirá que tres suscriptores de LA PROVINCIA disfruten del partido junto a un acompañante y formen parte del ambiente especial que se espera en el recinto de Siete Palmas, donde la afición volverá a jugar un papel fundamental.

Una cita clave para la UD Las Palmas en LaLiga Hypermotion

La UD Las Palmas afronta este partido de playoff de ascenso con el objetivo de dar un paso decisivo en su camino hacia la élite del fútbol español. El encuentro ante el Málaga CF se presenta como una prueba de máxima exigencia en LaLiga Hypermotion, en la que cada detalle puede marcar la diferencia.

Por eso, el apoyo de la afición será más importante que nunca. El Estadio de Gran Canaria está llamado a convertirse en un hervidero amarillo, empujando al equipo desde el primer minuto y demostrando que la unión entre grada y jugadores puede ser determinante en las grandes noches para crear un ambientazo que puede ser inspirador.

Con este sorteo exclusivo, LA PROVINCIA refuerza su apuesta por premiar la fidelidad de sus suscriptores y acercarlos aún más a los grandes acontecimientos deportivos de Canarias.

El orgullo amarillo y la fuerza de la canariedad

Hay partidos que van más allá del resultado. Este UD Las Palmas - Málaga es también una celebración del sentimiento amarillo, de la canariedad y del cariño incondicional que la afición siente por su equipo.

La UD representa una forma de vivir el fútbol ligada a la identidad de las Islas, a la pasión de generaciones de seguidores y al orgullo de defender unos colores que emocionan dentro y fuera del campo. En una noche como esta, cada voz, cada bufanda y cada aplauso cuentan.

Sorteo exclusivo para suscriptores

Con el objetivo de premiar la fidelidad de sus suscriptores, LA PROVINCIA periódicamente lanza sorteos exclusivos de 3 entradas dobles para asistir a los partidos de la UD Las Palmas, que esta ocasión se enfrentará al Málaga CF.

Una experiencia única para disfrutar del fútbol profesional en directo, en uno de los encuentros más importantes de la temporada y queremos que seas el jugador número doce. Porque el fútbol no es lo mismo si te lo cuentan que si lo sientes a pie de campo.

¿Cómo participar en el sorteo?

El concurso está dirigido exclusivamente a suscriptores de LA PROVINCIA. Para participar solo es necesario seguir estos pasos:

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¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 El sorteo se celebrará al mediodía del viernes 5 de junio y LA PROVINCIA contactará con los afortunados de inmediato a través de los datos registrados en su perfil de usuario. Por este motivo, resulta imprescindible comprobar y mantener actualizada la información personal en la sección 'Mi cuenta'.

Ser suscriptor de LA PROVINCIA tiene premio

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¡Mucha suerte a todos y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨⚽💛