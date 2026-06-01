El 'modo playoff' de la UD Las Palmas: precio de las entradas para los no abonados y guagua por Fondos de Segura

La UD está en modo gloria. El consejo de administración, encabezado por el presidente Miguel Ángel Ramírez, mantiene hoy una reunión para fijar la política de precios de cara a la ida de la semifinal del playoff contra el Málaga, que se disputa el domingo y a las 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria.

Con 25.000 abonados, en la última promoción, que se disputó en junio de 2022, los abonados no pagaron pero sí tenían que recoger su entrada. El coste de la localidad para los no socios en el citado cruce contra el Tete, osciló desde los 25 euros en Naciente y Curva a los 35 en Sur, así como 45 en Tribuna y 75 en VIP -para adultos-.

Por otro lado, también está sobre la mesa negociar el paso de la guagua por Fondos de Segura como aconteció el 27 de mayo de 2023, con motivo del último ascenso a la máxima categoría -por la vía directa como segundo con la dirección de García Pimienta-. Falta el OK del Departamento de Seguridad para activar el reencuentro de los fieles con sus ídolos en la arteria más pasional.

El paso de la guagua por Fondos de Segura en 2025 antes del pulso contra el Valencia. / LA PROVINCIA / DLP

En la pasada temporada 24-25, en plena caída libre con Diego Martínez, se activó el modo Fondo de Segura el 3 de mayo de 2025 en la previa al pulso ante el Valencia en Siete Palmas -que terminó en derrota por 2-3-. Se espera la mejor entrada del curso contra el Málaga y superar así los 25.193 con la visita del Dépor. El cuadro boquerón ya se impuso a los amarillos en la primera vuelta con 22.039 fieles en el Gran Canaria por (0-1).

Es el quinto playoff del siglo a Primera tras caer ante el Almería, Córdoba y Tenerife. En 2015, Paco Herrera logró eliminar al Real Valladolid y Zaragoza para besar la gloria el 21-J. En este curso, la UD ha congregado un total de 389.012 espectadores. Con 73 puntos, Luis García supera la marca de Pimienta de la 22-23 que acabó en ascenso con 72 unidades. En la 21-22, la marca final se quedó en 70.

Solo Paco Herrera (78), en este siglo y con el formato actual de playoff -que arrancó en la 10-11- supera a Luis García. Como muestra del mérito del plantel actual, Sergio Lobera selló la disputa de la promoción en la 12-13 con 68 puntos. En la siguiente temporada, con Josico y Guerrero, tras el despido del citado Lobera, se llevó a la promoción con la marca de 63.

La razón del eterno

El capitán Jonathan Viera Ramos disputa su tercer playoff de amarillo -subió en 2015 y se quedó por el camino en 2022 contra el CD Tenerife-. En esa búsqueda por el tercer ascenso a la máxima categoría para entrar en la historia, dejó ayer un mensaje en su red social: ‘Pues nada, aquí estamos. Bueno, de nuevo’. El ‘21’, con 36 años, deja la disciplina del club grancanario al término de esta temporada. Luego se dedicará de lleno a llevar al Arucas a la Segunda RFEF.

El mediapunta saltó en el 60’ en el Abanca Riazor por Estanis Pedrola. Con 293 duelos de amarillo, ha logrado 78 tantos y tiene, como mínimo, dos partidos más en su expediente. Considerado el mejor jugador del siglo de la UD, calificó como «año de puta madre» la temporada de los amarillos. Además, ha salido en varias ocasiones en defensa de Luis García.