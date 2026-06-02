12 años del cordobazo de la UD Las Palmas: un "ficticio" quinto puesto y billete al infierno

Tras una fase regular de igualdad máxima, los amarillos entraron al playoff con un "ficticio" sexto puesto, ya que el Barcelona B acababa la temporada ocupando la tercera posición y su condición de filial no le dejaba aspirar a luchar por el playoff de ascenso.

Así pues, el Córdoba, criticado por muchos aficionados tras acabar séptimo y no cumplir el corte establecido, accedía a la lucha por subir a la máxima categoría en unos playoffs inusuales, con un Real Murcia peleando por volver a Primera y un Sporting que quería devolver la gloria a El Molinón.

Cordobazo y bochorno en Gran Canaria

Todo aficionado de la UD Las Palmas tiene grabado en su memoria el 22 de junio de 2014 como un día fatídico para el fútbol canario. Los amarillos, eliminados el año anterior por el Almería en semifinales, tenían la oportunidad de reivindicarse ante un Sporting que llegaba con un proyecto y un presupuesto propios de Primera División.

El resultado fue claro para la UD Las Palmas, que con un 2-0 global apeó a los asturianos del sueño del ascenso y se clasificó para una final comandada por el mago Valerón. La fortuna, además, acompañó con la sorprendente victoria del Córdoba ante el Murcia, favorito aquel año, lo que permitió disputar el partido de vuelta en Gran Canaria.

La batalla del Arcángel terminó 0-0 y toda la isla se preparaba para lo que parecía una fiesta. Y lo fue... hasta el 1-0 que se mantenía en el minuto 102, cuando el árbitro tuvo que parar el partido por la invasión de campo de los aficionados amarillos. Una imagen polémica y muy alejada de la entidad de la UD Las Palmas, que incluso estuvo cerca de provocar la suspensión del encuentro, con la presencia de Miguel Ángel Ramírez sobre el terreno de juego.

Lo peor llegó justo después de la reanudación, en la última jugada a balón parado a favor de los andaluces. Uli Dávila cazaba un rechace en el área pequeña y la tragedia llegaba a Siete Palmas. Un momento para el olvido que dejó a la UD Las Palmas fuera de primera división.

Caerse, aprender y seguir adelante

La UD Las Palmas convirtió la temporada 2014 en un ejercicio de resiliencia constante. Tras un desenlace catastrófico el año anterior, el equipo supo mantenerse en la lucha por el playoff y, de la mano de Paco Herrera, finalizó la temporada regular en cuarta posición con 78 puntos.

En el playoff, el conjunto amarillo supo resistir ante el Real Valladolid y remontar en la gran final el resultado adverso frente al Real Zaragoza. Con un 3-1 en contra en la eliminatoria, el equipo no tiró la toalla y un gol de Araujo en el minuto 84 dio la vuelta a la situación, devolviendo a la UD Las Palmas a la máxima categoría del fútbol profesional.

Araujo festeja el 2-0 ante el Zaragoza, el 21 de junio de 2015 en el Estadio de Gran Canaria para devolver al equipo a Primera División. / LP/DLP

Un ascenso que no solo supuso el regreso a Primera División, sino también la confirmación de un equipo capaz de levantarse tras el golpe más duro. Aquel playoff de 2014 quedó grabado en la historia amarilla como el punto de inflexión de un proyecto que aprendió a sufrir para volver a creer.