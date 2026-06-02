La activación de los abonos de la UD Las Palmas para el playoff de ascenso se retrasa hasta las 19.00 horas

El fervor por el sueño del ascenso tendrá que esperar un poco más para los socios. La UD Las Palmas ha emitido un comunicado en el que informa de que el proceso de activación del carné de los abonados para adquirir sus entradas para el encuentro entre los amarillos y el Málaga de este domingo (20.00 horas, LaLiga TV), de la ida de las semifinales de los playoffs de ascenso, se retrasará hasta las 19.00 horas del día de hoy. Este contratiempo se ha producido por la caída del sistema de la oficina virtual, según ha explicado la entidad en sus redes sociales.

En el día de ayer se oficializó que los abonados deberán pagar un euro por gastos de gestión para activar su pase, mientras que los no socios tendrán que rascarse el bolsillo para comprar sus localidades, con precios que van desde los 24 euros hasta los 135 en la zona VIP.