"Vamos a ascender": la afición recibe a la UD Las Palmas en el aeropuerto tras sellar el playoff

Decenas de aficionados recibieron este martes a la UD Las Palmas en el aeropuerto después de que el equipo certificara el pasado fin de semana su clasificación para el playoff de ascenso a Primera División. Los seguidores acudieron a mediodía para mostrar su apoyo a la plantilla tras un final de temporada muy ajustado y antes de afrontar las eliminatorias por el ascenso.

La llegada de los jugadores estuvo acompañada por aplausos y cánticos de ánimo. Entre los gritos de "Sí se puede" y "Vamos a ascender", también hubo mensajes dirigidos a futbolistas como Viera o Fuster, además de muestras de cariño para Luis García.

La afición quiso transmitir confianza al equipo antes del partido de este domingo ante el Málaga, correspondiente a las semifinales del playoff. La UD Las Palmas afronta ahora la fase decisiva de la temporada con el objetivo de cerrar el curso con el regreso a Primera.