El camino de la UD Las Palmas en el playoff de ascenso a Primera 2026: doble ventaja para el mejor clasificado y sin penaltis en caso de empate

Los amarillos afrontan el playoff de ascenso como quintos clasificados de LaLiga Hypermotion, una posición que les obliga a superar una dificultad añadida en su lucha por regresar a Primera División. El reglamento de la promoción concede una doble ventaja a los equipos mejor clasificados durante la fase regular y elimina la posibilidad de resolver las eliminatorias mediante penaltis.

¿Qué ventajas tiene el mejor clasificado?

La clasificación ofrece dos ventajas clave al equipo que finalizó la temporada en una posición superior. Por un lado, disputa el partido de vuelta en su estadio, un factor especialmente importante en eliminatorias tan igualadas. Por otro, si tras los dos encuentros y la prórroga persiste el empate, avanzará el conjunto mejor clasificado durante la fase regular. Es decir, no hay tanda de penaltis.

La UD espera a que el VAR dictamine si hay penalti o no / J.PEREZ CURBELO

En clave amarilla, si la eliminatoria entre la UD Las Palmas y el Málaga CF termina igualada tras los 180 minutos reglamentarios y los 30 de prórroga, el conjunto andaluz accederá a la final por haber concluido la temporada en cuarta posición.

¿Cómo afecta a la UD Las Palmas?

La respuesta es sencilla: salir a ganar. A los amarillos no les sirve empatar la eliminatoria, por lo que los de Luis García deberán convertir el Estadio de Gran Canaria en un fortín para obtener un resultado favorable en la ida o imponerse en La Rosaleda si el cruce llega equilibrado al partido de vuelta.

Los jugadores de la UD Las Palmas festejan el gol de Kirian / LOF

Además, el hecho de disputar el encuentro decisivo lejos de casa supone una dificultad añadida, con un Málaga respaldado por su afición en un escenario que puede resultar determinante.

Sin valor doble de los goles fuera de casa

Desde la temporada 2021-22, la UEFA eliminó la norma del valor doble de los goles como visitante, una medida que también afecta a este tipo de eliminatorias. Por tanto, una victoria por 1-0 en la ida y una derrota por 2-1 en la vuelta llevarían el cruce a la prórroga, ya que existiría empate en el global.

El objetivo: volver a Primera

La primera piedra en el camino de la UD Las Palmas hacia la máxima categoría se llama Málaga CF. Los amarillos deberán superar primero al conjunto andaluz y, posteriormente, al vencedor de la otra semifinal entre Almería y Castellón.

La afición de la UD festeja el último ascenso amarillo / Jose Carlos Guerra

Sin embargo, el equipo de Luis García afronta el escenario más exigente posible al haber terminado quinto. Cualquier empate al término de la prórroga favorecerá a su rival, salvo que en una hipotética final se mida al Castellón, que concluyó la fase regular en sexta posición. Un obstáculo añadido en el camino hacia el regreso a Primera División.