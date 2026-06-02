El camino de la UD Las Palmas en el playoff de ascenso a Primera 2026: doble ventaja para el mejor clasificado y sin penaltis en caso de empate
La UD Las Palmas, como quinta clasificada, se ve obligada a ganar en la ida o a imponerse en la vuelta si el cruce llega igualado tras los 180 minutos y la prórroga
Los amarillos afrontan el playoff de ascenso como quintos clasificados de LaLiga Hypermotion, una posición que les obliga a superar una dificultad añadida en su lucha por regresar a Primera División. El reglamento de la promoción concede una doble ventaja a los equipos mejor clasificados durante la fase regular y elimina la posibilidad de resolver las eliminatorias mediante penaltis.
¿Qué ventajas tiene el mejor clasificado?
La clasificación ofrece dos ventajas clave al equipo que finalizó la temporada en una posición superior. Por un lado, disputa el partido de vuelta en su estadio, un factor especialmente importante en eliminatorias tan igualadas. Por otro, si tras los dos encuentros y la prórroga persiste el empate, avanzará el conjunto mejor clasificado durante la fase regular. Es decir, no hay tanda de penaltis.
En clave amarilla, si la eliminatoria entre la UD Las Palmas y el Málaga CF termina igualada tras los 180 minutos reglamentarios y los 30 de prórroga, el conjunto andaluz accederá a la final por haber concluido la temporada en cuarta posición.
¿Cómo afecta a la UD Las Palmas?
La respuesta es sencilla: salir a ganar. A los amarillos no les sirve empatar la eliminatoria, por lo que los de Luis García deberán convertir el Estadio de Gran Canaria en un fortín para obtener un resultado favorable en la ida o imponerse en La Rosaleda si el cruce llega equilibrado al partido de vuelta.
Además, el hecho de disputar el encuentro decisivo lejos de casa supone una dificultad añadida, con un Málaga respaldado por su afición en un escenario que puede resultar determinante.
Sin valor doble de los goles fuera de casa
Desde la temporada 2021-22, la UEFA eliminó la norma del valor doble de los goles como visitante, una medida que también afecta a este tipo de eliminatorias. Por tanto, una victoria por 1-0 en la ida y una derrota por 2-1 en la vuelta llevarían el cruce a la prórroga, ya que existiría empate en el global.
El objetivo: volver a Primera
La primera piedra en el camino de la UD Las Palmas hacia la máxima categoría se llama Málaga CF. Los amarillos deberán superar primero al conjunto andaluz y, posteriormente, al vencedor de la otra semifinal entre Almería y Castellón.
Sin embargo, el equipo de Luis García afronta el escenario más exigente posible al haber terminado quinto. Cualquier empate al término de la prórroga favorecerá a su rival, salvo que en una hipotética final se mida al Castellón, que concluyó la fase regular en sexta posición. Un obstáculo añadido en el camino hacia el regreso a Primera División.
- Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife
- Detenido en Dubái David Merino, líder canario de la macroestafa mundial de criptomonedas FX Winning
- La Aemet pone fecha al fin del fuerte calor y la calima en Canarias: las temperaturas bajarán este día
- Muere en Las Palmas de Gran Canaria el periodista Armando Marcos Placeres
- Quevedo y Ptazeta convierten una noche cualquiera en Arucas en una película urbana
- Estos son los cortes previstos por la DGT durante la visita del papa en Tenerife y Gran Canaria
- La calculadora del playoff de ascenso a Primera División, en directo
- Visita del papa León XIV a Canarias: la GC-1 tendrá cuatro horas y media de cortes y nueve de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Gran Canaria