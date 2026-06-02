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Colas, caída de la red, nervios y una mirada al cielo: "Que el papa ayude a subir a la UD Las Palmas"

Centenares de abonados y decenas de no socios se agolpan en las cuatro taquillas habilitadas de la Curva para adquirir las entradas del playoff. Un problema informático retrasa al proceso una hora. "Pasaremos a la final con gol de Iker Bravo", valora José Antonio Santana, que se gastó 86 euros

Un aficionado de la UD posa con sus entradas de no socios.

Un aficionado de la UD posa con sus entradas de no socios. / LA PROVINCIA / DLP

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Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un problema informático y dos colas: la kilométrica del euro para los socios y la de los no abonados. La primera jornada de adquisición de entradas para el partido del domingo ante el Málaga (20.00 horas, LaLiga TV), ida de las semifinales por el playoff de promoción de ascenso, deja el retraso de una hora y momentos de tensión por la caída del sistema de la venta on line. Con cuatro taquillas habilitadas, hay plegarias al papa, que visita el recinto de Siete Palmas el próximo 10 de junio, y una fe a cuentagotas en la UD Las Palmas de Luis García Fernández.

El abonado José Antonio posa con sus dos entradas para los no socios, junto a la Curva.

El abonado José Antonio posa con sus dos entradas para los no socios, junto a la Curva. / LA PROVINCIA / DLP

José Antonio Santana Medina, abonado, hizo la cola de los no socios por el compromiso con un amigo. Su padre Fermín acudió a la cola del euro con los dos abonos de la familia. "Me he gastado 86 euros por un compromiso y además, hemos sacado los dos abonos. Estuvimos en las dos colas". Padre e hijo, señalan a Iker Bravo como héroe sorpresa del playoff papal. Respetan al Málaga, que parte como favorito.

Dos abonados, esta mañana, a la hora de recoger sus entradas tras pagar un euro por cada ticket.

Dos abonados, esta mañana, a la hora de recoger sus entradas tras pagar un euro por cada ticket. / LA PROVINCIA / DLP

"Lo vemos complicado, el playoff es diferente y siempre pasan cosas extrañas. La experiencia del plantel amarillo puede ser clave para pasar a la gran final. Creo que marcará Jesé", pronostica José Antonio, que lleva el escudo de la UD tatuado en su gemelo derecho. Le interrumpe su padre: "Yo creo que el japonés será el que marque". Pero José Antonio, se saca de la chistera un realizador virgen como Iker Bravo. "Lo veo, marcará y pasamos a la final. Esperemos que suene la flauta".

Confían que el que su Santidad pueda colabrar con sus plegarias. "Esperemos que nos ayude, que obre el milagro". Recuerdan la manita de Andorra y lo consideran la "gota que colmó el vaso". Pero ya están en modo playoff, pueden darse episodios de expediente X como el Cordobazo o el 21-J glorioso con Paco Herrera en 2015. "Si pasamos a la última eliminatoria, sí podemos decir que vino el papa a bendecirnos".

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Para José Antonio, si Viera logra el tercer ascenso a Primera, habrá que rendirle un merecido homenaje ante su marcha de la UD. "Pues elel Gran Canaria debe llevar su nombre".

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