Luis García, una continuidad que no se discute

La continuidad de Luis García en el banquillo de la UD Las Palmas no admite discusión y responde también a una idea de estabilidad y convicción en un proyecto que el club considera todavía en fase de crecimiento. Más allá de los resultados inmediatos, en la entidad entienden que existe una línea de trabajo reconocible y un entrenador con una idea muy definida de entender el fútbol, fiel a unos principios que ha mantenido desde el primer día. En su haber se valora como un mérito haber llegado hasta este punto, partiendo de la base de que cuando llegó era un técnico con poco bagaje en la élite y todavía en pleno proceso de aprendizaje. El técnico ha demostrado ambición, capacidad de adaptación y un margen de crecimiento que va de la mano de la evolución que ha experimentado el equipo durante la temporada. Su implicación en el día a día del club ha sido absoluta, integrándose con naturalidad en la Isla y comprendiendo también el paladar futbolístico de una afición tan exigente como la del Estadio de Gran Canaria, históricamente identificada con una propuesta valiente, atractiva y protagonista. La plantilla afronta ahora uno de los retos más importantes del curso: la primera eliminatoria del playoff frente al Málaga. Un cruce de máxima exigencia que marcará el desenlace de la temporada y que representa una nueva oportunidad para que el proyecto dé un paso más en su crecimiento. En el club existe la convicción de que el equipo llega preparado para competir por el ascenso y de que el trabajo desarrollado durante estos meses ofrece argumentos suficientes para creer. Otro aspecto relevante ha sido la sintonía construida junto al director deportivo, Luis Helguera. Ambos han sabido gestionar los momentos más delicados de la temporada desde la calma y la confianza mutua, evitando decisiones impulsivas en escenarios de máxima presión. Una relación que, además, cuenta con el respaldo del presidente Miguel Ángel Ramírez, convencido de que el trabajo realizado terminará dando sus frutos. En el club tampoco quieren transmitir una imagen de inestabilidad iniciando cada verano la búsqueda de un perfil similar para el banquillo. La sensación interna es que existe una base sólida sobre la que seguir construyendo y que la continuidad puede convertirse también en una ventaja competitiva. Luis García y la UD Las Palmas mantienen desde hace tiempo un acuerdo verbal que, lejos de debilitarse, parece reforzarse con el paso de las semanas. Durante la temporada ha sido capaz de recuperar y potenciar a futbolistas que parecían haber quedado en un segundo plano y, dentro de la entidad, se considera fundamental fortalecer en el futuro inmediato la conexión entre el primer equipo y el trabajo formativo que se desarrolla en la cantera. A nadie se le escapa que la próxima temporada traerá consigo una plantilla profundamente renovada y que, en función de la categoría en la que finalmente milite el equipo, el club podría verse obligado, por cuestiones de equilibrio económico, a desprenderse de alguno de sus principales activos. Precisamente por ello, el técnico dispone ahora de un conocimiento mucho más preciso de los perfiles de futbolistas que mejor encajan en su idea de juego y en el modelo que pretende consolidar. Sin embargo, toda la atención está puesta en el Málaga. El ascenso continúa siendo el gran objetivo y la UD Las Palmas afronta esta primera final con la responsabilidad y la ambición propias de un club llamado, por su historia y exigencia competitiva, a pelear por regresar a la élite del fútbol español. Pase lo que pase en esta eliminatoria, la figura de Luis García sale reforzada y su continuidad se percibe hoy como una apuesta firme, estable y de largo recorrido.