Momo, el hombre de los cinco playoffs con la UD Las Palmas

Hombre playoff por excelencia. La experiencia personificada, a las puertas de un nuevo intento por subir a Primera División. Jerónimo Figueroa, Momo, está a punto de arrancar la que va a ser su quinta promoción de ascenso cuando el domingo dé comienzo el partido entre Las Palmas y el Málaga. El ahora asistente técnico de Luis García es el único miembro del personal deportivo que ha vivido todos los intentos por conseguir el billete a la élite partiendo desde las eliminatorias, vistiendo la casaca amarilla en este siglo.

La primera vez del extremo en estas lides como jugador de la UD data de 2013, cuando el conjunto entrenado por Sergio Lobera logró el billete para soñar con el retorno a la máxima categoría. El rival fue el Almería de Charles y Aleix Vidal, que eliminó a los grancanarios en el partido de vuelta celebrado en tierras almerienses. De hecho, los andaluces acabaron subiendo en la final después de tumbar al Girona.

Del 'Cordobazo' al 21J

Aquella dura eliminación no mermó la ilusión del cuadro isleño, que solo un año más tarde volvió a plantarse en la promoción con la intención de lograr, por fin, su tan esperado regreso a Primera, con Momo de nuevo como una de las piezas clave. A pesar del despido de Lobera a dos jornadas del final de la liga y el ascenso de Josico al puesto de primer entrenador, Las Palmas pasó a la final al cargarse al Sporting de Gijón y se plantó en una final contra el Córdoba CF de infausto recuerdo. El por entonces 11 insular sintió sobre el césped el Cordobazo y su imagen, llorando desconsolado al término del duelo de vuelta en el Gran Canaria, ya forma parte de la historia de la UD, pese a que al final sí que habría un desenlace feliz.

Por fin, en 2015, el playoff le dio una alegría a un futbolista que lo había dado todo por materializar el sueño con el que había regresado a la Isla. Después de ganar al Real Valladolid, los amarillos lograron una remontada histórica contra el Zaragoza el 21J para volar directos a Primera División. En la memoria de la afición quedó, después de esa victoria, su conocida frase de «¡Y decían que no queríamos subir!».

De la mano de Pimienta

Tras ese glorioso día, Momo jugó con Las Palmas ante los mejores equipos de España y, luego, diría adiós en 2019 al fútbol para pasar a formar parte del cuerpo técnico amarillo de Pepe Mel. Tras el cese del preparador madrileño, llegó a la entidad Xavi García Pimienta y el exfutbolista mantuvo su cargo pese al cambio. Por esa razón, cuando la UD se clasificó para los playoffs contra el CD Tenerife en 2022, el exfutbolista también vivió esa experiencia con el equipo. A pesar de que su papel ya no era el mismo, su presencia cuenta como experiencia en estas lides y, como pasó en 2014 y 2015, solo un año después se consumó el ascenso, aunque en esta ocasión sin tener que pasar por la promoción.

Ahora que se acerca su quinta vez en este tipo de escenarios, la experiencia de Momo puede ser de gran ayuda para el equipo técnico de la UD, ya que ha podido estar presente en varios playoffs tanto con éxito como sin él. Sabe lo que vive un jugador en estos instantes y también sabe lo que hace falta, en la parcela del análisis, para dar con la tecla e intentar ascender. La falta de experiencia, evidente, de Luis García no debe ser un escollo si se apoya en personas como el de Las Torres o varios de sus pupilos, que saben perfectamente lo que hay en juego a partir del domingo. Cualquier ayuda es buena para certificar un regreso a la máxima categoría y Momo se conoce el camino como pocos.