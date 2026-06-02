Experiencia contra bisoñez: La UD Las Palmas acumula diez ascensos por tres del Málaga

Experiencia contra bisoñez. Diez ascensos contra solo tres. La UD Las Palmas inicia este domingo su quinta promoción a Primera del siglo con un duelo de ida y vuelta contra el Málaga, con la intención de regresar a la máxima categoría del fútbol español solo un curso después de perder la categoría. Ese reto es un extra de ilusión para el proyecto amarillo, que estuvo construido desde el principio para alcanzar este objetivo y, en esta primera eliminatoria, cuenta con una ventaja clara: la sabiduría de haber salido ya victorioso en este escenario en ocasiones anteriores.

La escuadra grancanaria tiene en su plantilla ocho jugadores que saben lo que es subir a la élite, sin contar a un Ale García que, en el año del ascenso en 2023, participó en dos partidos con el equipo de Pimienta. En ese caso, serían 11 los ascensos que tendría Luis García en su vestuario.

Viera y Pejiño, los más laureados

Dejando a un lado al extremo de Sardina, de aquel equipo que tocó el cielo el 27 de mayo de 2023 ante el Alavés siguen en nómina varios de ellos, siendo Jonathan Viera el que más resuena. El mediapunta de La Feria conoce perfectamente el camino para jugar en Primera; lo logró en 2015 por el camino más largo, jugando la promoción ante el Valladolid y el Zaragoza, y hace tres años por el corto, subiendo de forma directa en la última jornada del campeonato. En su currículum acumula dos ascensos y busca el tercero como jugador insular para redondear una trayectoria de lujo en el club de su vida. En esa misma tesitura está un Pejiño que voló a Primera con la UD en 2023 y recorrió el mismo camino el año pasado con el Elche de Eder Sarabia. El futbolista de Barbate podría, incluso, conseguir tres ascensos en tres años, un dato tremendo que pondría en valor su condición de talismán para estos momentos tan decisivos y que le situaría en un escalón relevante.

Más allá del atacante andaluz y el 21, en Las Palmas siguen en la plantilla figuras clave de la última vez que los grancanarios subieron de categoría, como Kirian, Marvin Park, Álex Suárez, Enzo Loiodice y Sandro, así como un Clemente que no tenía tanto protagonismo. Por ello, los isleños suman un total de diez ascensos, una cifra que pone en valor la experiencia del plantel dirigido por Luis García a la hora de afrontar esta primera eliminatoria frente al Málaga CF, que no tiene tanta sapiencia en saborear estos éxitos hacia la máxima categoría.

Un trío de ases

Por su parte, Juanfran Funes, el técnico del conjunto malagueño, no tiene en su equipo tantas piezas con esta experiencia. Eso sí, hay que recalcar que hay bastantes miembros de la plantilla andaluza que sí saben lo que es subir, ya que se mantiene gran parte del bloque que ascendió a Segunda División con el cuadro boquerón. Sin embargo, solo son tres los futbolistas malacitanos que saben lo que es recorrer el trayecto para jugar en Primera. Lo hizo Einar Galilea en 2016 con el Alavés, lo logró Luismi Sánchez en 2018 con el Valladolid y pudo saborear ese éxito también Darko Brasanac, que lo consiguió en 2024 vistiendo la camiseta del Leganés. Más allá de este trío, hay otros dos ascensos más en el equipo de la Costa del Sol: Dotor formó parte del Oviedo el año pasado, pero se fue al Sporting a mitad de año, y Joaquín Muñoz vivió una situación similar con el Huesca en 2020 al marcharse cedido al Mirandés.

Con todo eso, la UD gana esa batalla de la experiencia, aunque solo es un detalle dentro de lo que va a ser la eliminatoria.