La UD Las Palmas aterriza a grito de «sí se puede» y con el beso del ascenso

Convencimiento absoluto a solo cuatro partidos para alcanzar el sueño de volver a Primera División. La UD Las Palmas ya está en la Isla y la afición empieza a jugar su partido de cara al encuentro de este domingo (20.00 horas, LaLiga TV) de la promoción de ascenso ante el Málaga, en un Estadio de Gran Canaria que aspira al lleno. La expedición amarilla, que aterrizó en el aeropuerto insular este mediodía, fue recibida por una comitiva de su masa social que puso su primer granito de arena para empujar al equipo en su objetivo de jugar la próxima temporada en la élite del fútbol español.

Después de que los de Luis García sellasen su billete para el playoff de ascenso al ganar en Riazor, su retorno a casa se ha producido en medio de una oleada de optimismo. Esta circunstancia se ha podido observar tanto en las colas para retirar las entradas para el partido frente a los malagueños como en el ambiente que se generó en la terminal de llegadas cuando los futbolistas grancanarios desfilaron tras aterrizar en suelo isleño. Las muestras de apoyo y cariño no han faltado en las últimas horas, con la gente completamente volcada con un playoff que puede convertirse en sueño.

Cánticos a modo de calentamiento

Sobre las 14.30 de la tarde, el aeropuerto de Gran Canaria comenzó a teñirse de un claro color amarillo, con muchas camisetas, bufandas y hasta banderas de la UD. Según se acercaba el momento de que llegaran los futbolistas, la gente se iba animando y calentando la garganta con todo tipo de cánticos: desde los más típicos, como los de «señores, yo soy canario y tengo aguante», hasta alguna canción personalizada para un futbolista concreto, como Taisei Miyashiro, pasando también por entonar tanto el Píotemazo como el himno oficial del club. Mientras tanto, la Policía Nacional preparó un cordón para que no hubiese ningún problema de seguridad, siempre con la total colaboración de los seguidores insulares.

Aficionados reciben a la UD Las Palmas en el aeropuerto tras sellar el playoff / José Pérez Curbelo

Poco a poco, se juntó algo más de gente y había, incluso, comentarios del tipo «si nos cargamos al Málaga, van a tener que poner vallas para recibir al equipo la semana que viene, porque vamos a reventar de personas el aeropuerto». La expectación creció rápidamente y la afición se seguía viniendo arriba, sabedora de que el momento con sus ídolos estaba a punto de llegar y de que el objetivo de este recibimiento no era otro que dejarles claro que van a estar con ellos, acompañándoles casi de la mano, para esta primera batalla.

Viera y Jesé encabezan el corrillo

Una vez salieron los jugadores por las puertas de la terminal de llegadas, se desató la euforia. Jonathan Viera y Jesé Rodríguez encabezaron la fila de jugadores, que se fueron parando para saludar a los seguidores, firmar camisetas y sacarse fotos. La gente comenzó a cantar el «sí se puede» mientras los futbolistas desfilaban, pasando también a gritar el «sí, sí, sí, Las Palmas va a subir». Dinko Horkas y Manu Fuster resultaron los miembros del plantel que más tiempo dedicaron a pararse, así como un Taisei Miyashiro especialmente reclamado. Luego, enfilaron el camino hacia la guagua amarilla, que aguardaba pacientemente para trasladarles hacia la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

El mensaje terminó siendo unánime: «Las Palmas es de Primera y pobre del que quiera robarnos la ilusión», rezaban los aficionados sin dudarlo al paso de los pupilos de Luis García por el cordón policial que se había improvisado para la ocasión. La ilusión desbordada se notó y la plantilla sintió ese calor cuando todavía faltan cinco días para medirse al Málaga.

Luis García y el beso del ascenso

Tras los jugadores, con unos minutos de diferencia al estar esperando aún por sus maletas, salió un Luis García bastante aclamado por la gente, que, pese al tiempo de espera, decidió quedarse un poco más para ver al entrenador. Al preparador amarillo no solo le dieron ánimos, sino que le decían «al Málaga se le puede», «vamos, míster» y «a por ellos, Luis». Todo ello, sin dejar de atender a todas las personas que le pidieron una foto, un autógrafo o hasta, simplemente, un choque de manos. De hecho, llegó a abrazarse con una señora de forma muy cariñosa en su camino hacia la guagua. El asturiano se dio un pequeño baño de masas antes de unirse a sus jugadores para regresar a casa.

El técnico, además, recibió también la visita de su familia, que le aguardaba en primera fila para estar con él después de haber cerrado su billete para el playoff. García saludó a sus hijos y después se dio un beso con su mujer que puede ser el de ese tan ansiado ascenso a Primera División.

El primer gol ya está en la portería

Sin duda, este tipo de recibimientos suman para ayudar a remar. La afición de la UD ha decidido meter el primer gol de este playoff y son los jugadores los que tienen que coger ahora el guante. Solo son cuatro partidos los que separan a este proyecto de regresar a la máxima categoría solo un año después de descender, algo que no ha sucedido nunca en la historia de la entidad.